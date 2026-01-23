川普空軍一號放話「重兵集結伊朗」 無敵艦隊壓境：不會坐視不管

國際中心／唐家興報導

美軍強大軍事力量釋放出震懾德黑蘭的強烈訊號：（示意圖非新聞所指軍事艦艇）圖為美國海軍航空母艦「亞伯拉罕‧林肯號」及其艦載航空聯隊的飛機。 （圖／翻攝自維基百科）

中東戰火一觸即發！美國總統川普於昨（22）日在總統專機「空軍一號」上投下震撼彈，親口證實美軍正調集「前所未有的龐大兵力」開往伊朗。川普語氣強硬地表示，大批軍事艦艇已在行進途中，雖然他不願看到衝突，但美方早已緊盯目標，「這是一支毀滅性的力量！」

【大批艦隊逼近！川普證實「無敵艦隊」赴伊朗】

在結束達沃斯世界經濟論壇（WEF）的回程中，川普於空軍一號（Air Force One）上對隨行記者表示，美國軍隊正大規模向伊朗移動。川普強調：「我們有許多艦艇正在往那個方向行進，以防萬一。這是一支龐大的部隊。」他將這支海軍力量描述為「無敵艦隊」（Armada），明確釋放出震懾德黑蘭的強烈訊號。

儘管川普語氣強硬，但他仍語帶保留地表示：「我真的不希望看到任何事發生，但我們正在極其密切地觀察他們。」

【嚇阻政權暴行！美軍重兵部署背後原因曝光】

此次調集重兵前往伊朗，背景源自伊朗國內自去年12月底爆發的大規模抗議活動。根據外媒報導，伊朗政府近期對示威者展開血腥鎮壓，死亡人數據傳已達數千人。川普先前曾多次警告伊朗領導層，若持續處決抗議者，美國將採取「致命武力」作為應對。

雖然川普在1月中旬一度表示「說服了自己」暫緩軍事行動，但此次「重兵集結」顯示，美國的武力威脅並未撤除，而是轉化為更具壓迫感的實體部署。

【航母打擊群就位：林肯號領軍進入印度洋】

根據美國官員消息，美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航母打擊群及多艘導彈驅逐艦已在前往中東的路徑上，目前預計已抵達印度洋。除了海上力量，美方也正考慮向該區域增派防空系統，以保護美國在當地的資產與基地。

這場軍事博弈不僅是針對伊朗國內的局勢，更涉及對伊朗核計畫重啟的全面防堵。川普直言：「如果他們嘗試再做（核實驗），我們會再次打擊他們。」

【伊朗反嗆「手指已扣扳機」：中東局勢一觸即發】

面對美軍重兵壓境，伊朗革命衛隊（IRGC）也不甘示弱。伊朗指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）公開警告華盛頓不要誤判情勢，並揚言伊朗武裝力量「手指已扣在扳機上」，準備好隨時反擊。

伊朗官方雖聲稱國內動盪已平息，但互聯網封鎖與零星衝突仍持續不斷。外界擔憂，隨著美軍「龐大力量」抵達波斯灣邊緣，任何風吹草動都可能觸發自去年6月美以聯手打擊伊朗核設施以來，規模最大的區域戰爭。

【川普式的談判術：以武促和的終極賭局】

觀察家認為，川普此次在空軍一號上的發言，展現了典型的「極致施壓」風格。透過公開展示「無敵艦隊」的行蹤，川普試圖迫使德黑蘭政權在內部治理與核議題上低頭。正如他所言：「我們有強大的艦隊，也許我們不需要用到它，我們拭目以待。」

這場由川普主導的軍事大秀，究竟是戰爭的前奏，還是換取外交籌碼的豪賭？全球正屏息以待。

