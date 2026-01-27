川普突加徵韓國關稅！律師籲藍白勿害慘台灣

▲美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間今（27）早突在社群平台宣布加徵韓國關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間今（27）早突在社群平台發文，指控韓國國會沒有批准並落實先前與美國達成的貿易協議，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，稅率從15%上調至25%。對此，律師黃帝穎發文呼籲，藍白若在國會惡搞台美關稅，將害慘台灣產業與經濟。

針對川普今突襲韓國，黃帝穎今發文指出，台美關稅MOU也即將送到立法院審查，藍白過半若拖延，或擅自修改，韓國案例殷鑑不遠。藍白明知關稅風險，若仍拖延或擅改，就是惡意害慘台灣產業。

黃帝穎提到，美台稅率調降15%不疊加，並成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家，加上2500億美元為企業自主投資，條件相較優於日本、南韓。國民黨立委王鴻薇、黨主席鄭麗文批評「喪事喜辦、不堪的談判結果」，完全迎合中國外交部對台美關稅降為15%「堅決反對」的立場。

黃帝穎認為，而立院藍白將審查台美關稅MOU，會不會拖延擅改害慘台灣產業？迎合中國外交部徹底反對立場？讓台灣關稅一路被加到比照中國的47%？全民睜大眼睛在看。

