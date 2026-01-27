川普突加徵韓國關稅 綠營：千萬不能贏韓國

▲張雅琳（右）呼籲，一直都在講，好想贏韓國，但關稅千萬不能贏韓國。（圖／民進黨團臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普今（27）日發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，將從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。對此，民進黨立委張雅琳呼籲，一直都在講，好想贏韓國，但關稅千萬不能贏韓國，因此一定要來加速審定相關法條，讓台灣更有競爭力。

民進黨立法院黨團上午召開「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會，包含鍾佳濱、沈伯洋、陳培瑜、張雅琳、范雲等綠委出席。

對於韓國關稅被調高一事，張雅琳表示，韓國的股市，現代集團、起亞集團，都已經跌將近5%，呼籲藍白應關注台灣人、台灣產業、台灣經濟的一個蓬勃發展的條件，儘速地來支持相關的審定，千萬不要去拖延、修改，「台灣的產業、經濟、股市，都禁不起這樣子的打擊，因為談到的好條件，真的有可能會生變」。

張雅琳提到，一直都在講，好想贏韓國，但關稅千萬不能贏韓國，因此一定要來加速地來審定，幫助國家各個產業、讓台灣更有競爭力。

鍾佳濱表示，對美國的立場而言，當然希望談定的事情，大家就要照做，而台灣在國際社會上，是一個守信用的國家，也跟所有的民主自由盟邦，表達台灣的能力，台灣是負責任、可信賴，希望這樣的國際關係，能行走國際社會。

陳培瑜感嘆，國民黨跟民眾黨，真的好可憐，面對關稅，還在想政治鬥爭，「15%這個數字你們不想聽、不想看！」她強調人民的困境、傳產的需求，及百工百業所需要的資源跟協助，才是最重要的。

