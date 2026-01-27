川普突升關稅到25％！南韓慌了：沒收通知 急派員飛美國

國際中心／游舒婷報導

美國總統川普突然宣布，因為南韓沒有達成和美國的貿易協議，決定將南韓的關稅從15％提高至25％，消息一出馬上引起南韓政府的大震盪，緊急出面回應，表示目前尚未接到美方的通知，27日將召開緊急會議討論。

川普關稅大錘再揮，打得南韓措手不及。川普在社群媒體「Truth Social」突然發文，表示韓國未遵守韓美之間的協議，因此決定將汽車、木材、醫藥品，以及所有相互關稅從15％調高至25％。

對此，青瓦臺稍早回應，針對美國總統川普突然提高關稅一事，尚未接到美方的正式通知，也沒有收到相關關稅的細節說明。為了討論相關事宜，青瓦臺將於今日召開緊急會議，會議將由政策室長金容範主持。

除此之外，青瓦臺也預計緊急派員前往美國進行協商，人選則是正在加拿大訪問、推動強化防衛產業合作的產業通商資源部長官金正官，青瓦臺希望能盡快跟美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）進行相關協商。

