川普突取消轟炸伊朗計畫 改口稱很快會達成和平協議

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從劍拔弩張到握手言和，美伊局勢在一天之內出現戲劇性的大逆轉。美國總統川普原本在社群媒體上揚言，要對伊朗實施更強大的轟炸，甚至計畫奪取負責伊朗9成原油出口的哈格島；短短幾個小時後，他卻突然宣布取消攻擊行動，表示雙方高層已經就和平協議達成共識，全球緊繃的神經暫時獲得緩解。

美國總統川普表示，「現在海峽將正式開放，一旦我們簽署協議，應該很快就會實現。也許就在這個週末於歐洲舉行。我無法親自到場，但副總統范斯會去，還有一些人也會到場，魏科夫和庫許納都做得很棒。」

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停火消息一出，立刻為全球金融市場注入強心針；不僅國際原油價格大幅回落，美國華爾街股市，也因為地緣政治風險降溫全面大漲。聯合國秘書長隨即透過發言人表達關注，呼籲雙方把握對話機會；儘管美方對協議充滿信心，宣稱伊朗已同意不發展核武，但德黑蘭當局仍未證實。

伊朗外交部發言人巴格赫里回應，「一旦我們認為它符合伊朗的利益，我們一定會公開透明地宣布。目前我們尚未就此事達成最終結論，這是一個非常重要的問題，相關決策機構正在對此進行審查。」

伊朗外交部痛批美方在談判過程中不斷改變立場，甚至試圖強加不合理的要求，強調伊朗絕不會對不合法的條件屈服。

這場延燒3個月、重創全球能源市場的戰火，雖然因為川普的臨時煞車，暫時出現和平曙光；但究竟雙方能否在週末如期簽下停火協議，挑戰兩國的政治談判底線。