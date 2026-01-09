川普突取消「對委內瑞拉第2波攻擊」：沒有必要 洩最新局勢

美國總統川普（Donald Trump）宣布取消對委內瑞拉第2波攻擊。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間9日突然宣布，取消原本預期要對委內瑞拉發動的第二波軍事攻擊，強調此決定係因委內瑞拉表現出合作意願，雙方關係有所改善，因此已沒有必要，這決定也緩和了國際間的緊張局勢。

根據外媒《路透社》報導，川普今日透過社群發文表示，美國與委內瑞拉目前「合作良好」，特別在石油和天然氣基礎建設方面，其中至少有1000億美元（約新台幣3兆元）的大型石油公司投資計畫將進入委內瑞拉。川普透露，將與石油巨頭在白宮進行會面。

除此之外，川普強調，出於安全考量，美方所有船艦仍繼續留在相關海域。還有其他報導指出，委內瑞拉近期也釋放大批政治犯，加上與美國石油產業合作進展順利，成為促成美方取消攻擊的主要因素之一。

這項宣布發生在美國參議院日前通過限制總統在未獲國會授權下對委內瑞拉採取軍事行動的程序性決議後，也象徵美國在對委政策上正在出現內外壓力與制衡。

有分析指出，這一決策或將使原先高度對立的美委關係轉向以經濟合作為主，但地緣政治與軍事布局仍具不確定性。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於3日凌晨在美軍發動的精準空襲行動中遭到逮捕，隨後美國司法部正式對他提出毒品走私與武器等多項嚴重罪名的起訴。川普也坦承，這是在他指示下的行動。

