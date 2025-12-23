川普突喊停5座離岸風電！6吉瓦電力項目恐停滯 「國安風險」惹業界怒轟

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國內政部昨（22）日緊急喊停5個建設中的離岸風電設施租賃，認為其造成國家安全風險。這次暫停將導致數十億美元的資金，也將使原先預估可供應的6吉瓦電力的電力項目停滯。

美國內政部昨（22）日緊急喊停5個建設中的離岸風電設施租賃，認為其造成國家安全風險。（示意圖／Unsplash）

據CNN報導，大西洋總計有5個正在建設的機組，其中包含一座維吉尼亞州的大型離岸風電場，原本將成為美國最大離岸風電場，原預計在2026年底完工，為維吉尼亞的資料中心供電，如今接獲必須停工90天的指示。

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）接受福斯採訪時表示，戰爭部已明確認定大型海上風電場會干擾雷達，為美國尤其是美東地區構成危險，並暗示該案場距離美東大型機場不遠，將對民航帶來困擾。去年，瑞典也以干擾軍用雷達為由，阻止新建風力發電場，但專家認為可以調整設計來解決問題。

報導指出，川普長期反對離岸風電，這次喊停也引來反對聲音。維吉尼亞州參議員華納（Mark Warner）和凱恩（Tim Kaine）、眾議員史考特（Bobby Scott）表示，政府沒有提供資訊以證明暫停的合理性。

乾淨能源組織和石油團體也批評川普政府這項舉措，離岸風電業界代表組織Oceantic Network表示，其會員公司與國防部合作超過十年，致力於解決國家安全問題，並表示國防部在建設前已簽署了所有離岸風電場的租約。該組織執行長伯多克（Liz Burdock）痛批，內政部的喊停體現了「試圖掩蓋總統厭惡離岸風電的事實」，表示此舉將導致美國電價高升並有數以萬計的美國人因此失業。

