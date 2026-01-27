川普突喊對韓關稅從15%調至25% 翁履中示警：這一刀砍給台灣看

美國總統川普。 圖：翻攝「X」@DanPatrick

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間27日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於南韓國會未能落實與美國達成的貿易協議，將把關稅稅率從原本談好的15%調高至到25%。旅美教授翁履中分析指出，這正是典型的「川普式治理」，透過關稅懲罰向盟友施壓，實際上，也是對所有「以為可以拖延」的盟邦釋出強烈警告，台灣同樣不例外。

川普貼文點名南韓國會，批評其未能落實美韓之間已達成的貿易協議，強調美方已依協議迅速調降關稅，但南韓方面執行進度「不夠快」，尤其國會遲遲未完成批准程序。川普因此宣布，即日起，將對南韓汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目的稅率，一律由15%調升至25%。

翁履中今（27）日透過臉書發文指出，自己過去已多次提醒，川普的作風「從來不是說說而已」，真正危險的誤判，在於以為川普不會付諸行動。南韓身為美國的重要盟友，理論上，應該仍有協商空間，但在川普眼中，盟友反而更應配合，因為「盟友欠美國更多」。至於正夾在美中競爭之間的台灣，卻同時「不知美、也不知中」，面對北京時只剩情緒與口號，缺乏完整的戰略判斷。

翁履中指出，台灣內部政治仍停留在內耗狀態，執政黨面對美國壓力選擇不斷退讓，在野黨則試圖強硬卡關美方要求，雙方都將內部政治視為核心，卻忽略國際秩序早已改變運作方式。

翁履中警告，這次對南韓調高關稅，「不是只砍給南韓看」，而是向所有以為可以拖延的盟友示警，包括台灣在內。最後，翁履中指出，當北京冷眼旁觀、美國持續施壓之際，台灣卻仍深陷內部消耗，真正令人擔憂的，不只是外部風險，而是內部決策與戰略能力的失能。

