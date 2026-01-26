川普突喊對韓關稅15％→25％ 翁履中示警：這一刀砍給台灣看

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間27日表示，南韓國會未能落實與美國達成的貿易協議，將把關稅稅率從原本談好的15%調高至到25%。對此，旅美教授翁履中示警，川普式治理便是把外交、貿易等，全部變成「可計價、可懲罰、可交換」的交易關係，對南韓這一刀，其實也是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的，包含台灣。

川普在社交平台「Truth Social」發文，並點名南韓國會未能落實與美國達成的貿易協議，要把稅率從原本談好的15%調高到25%，其中也涵蓋南韓最具象徵性的汽車產業。理由是首爾方面執行兩國去年達成的貿易協定「速度不夠快」，尤其是韓國國會遲遲未完成批准程序。

針對該起消息，翁履中今日於臉書強調，自己曾公開說過，川普的一切都是「玩真的」，最危險的誤判不是「他會不會出手」，而是「你以為他只是說說」。南韓是美國盟友，照理說應該「可以商量」，但川普的邏輯很簡單：盟友更該配合，因為盟友欠美國更多。

翁履中指出，「這就是川普式治理：把外交、貿易、安全全部變成『可計價、可懲罰、可交換』的交易關係」，無奈台灣夾在美中競爭之間，但卻不知美，又不知中。面對北京，也只剩下情緒與口號，卻沒有真正的戰略判斷。

「很多台灣政治人物還停留在內耗劇本」，翁履中語鋒一轉表示，執政黨覺得自己擋不住美國壓力，就只能一直退；在野黨覺得自己可以硬起來卡住美國要求，就一路卡到底。這兩邊都把「台灣內部政治」當成世界的中心，卻忘了外部世界早就換了玩法。川普只會算美國利益，北京更不會幫你解圍。

翁履中示警，南韓這一刀，其實不是砍給南韓看的，是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的，包含台灣。川普用最簡單粗暴的方法提醒大家：你可以不同意，但你要付代價；你可以談判，但你要有籌碼；你可以拖延，但我就用關稅逼你面對現實。

最後，翁履中強調，台灣的政治是執政黨一路退，在野黨一路卡，卻沒有人真正站在台灣整體利益的位置上思考，「怎麼在大國之間，守住談判位置，而不是被動挨打」。北京在看戲，美國在施壓，而台灣卻忙著內耗。最令人擔心的不是外部風險，而是內部失能。

