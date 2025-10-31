川普突宣布恢復核試！紐時分析中國動向

▲近年中國新疆的羅布泊核試驗場，被發現似乎正在重啟建設工程。地理位置示意圖。（圖／翻攝自紐時）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普在昨（30日）於韓國釜山會晤中國國家主席習近平之前，突然在社群平台發文，宣布指示美國戰爭部恢復核武試驗，還點名中國、俄羅斯。外媒《紐約時報》指出，近年的衛星影像顯示，中國新疆地區的羅布泊核試驗場正在重啟建設工程。

根據《紐時》報導，當前全球核不擴散機制正面臨巨大壓力，美中俄無法針對真正推動此機制的基本原則達成共識，光是川普的這番言論，就可能加劇北京對美國核武意圖的警覺，核武是美中互信危機日益加深的原因之一，雙方短期內達成協議的可能性微乎其微。

報導提到，雖然目前中國擁有的核彈頭仍遠低於美國和俄羅斯，但在習近平的領導下，中國正在迅速擴充其核武庫，加上來自莫斯科的威脅日益增長，促使華府加速美國核武力量的現代化進程，以嚇阻2大對手。川普政府的美國國防部副部長科爾比（Elbridge A. Colby）今年稍早在國會聽證會時，就曾警告參議員們，俄羅斯幾乎已經完成了所有核武力量的現代化，而中國正在進行以驚人的速度進行。

上個月的中國九三閱兵，北京展示了可攜帶核彈頭的飛彈，包括可從潛艇和轟炸機上發射的，有分析認為，習近平利用閱兵式強調中國日趨成熟的「核三位一體」能力，即從陸地、海洋和空中，對敵人進行核打擊，中國的核擴張步伐將繼續下去，不會因為川普宣布恢復核試而改變。

中國於1964年進行了首次核試，最後一次則在1996年，總次數遠低於美國或俄羅斯，所以中國的核武科學家在設計核彈頭時，可掌握的數據也比美俄還要少。不過，衛星圖顯示，中國可能正在準備地下核試驗設施，位於新疆的羅布泊（Lop Nur）核試驗場，近幾年出現了新的建設活動，或許包含用於地下核試的新隧道，有助於新型核武的設計開發。

卡內基國際和平研究基金會的專家潘達（Ankit Panda）表示，如果川普真的下令進行重啟核試，美國大約需要18個月的時間，在內華達州準備可行的試驗場地，相較之下，中國、俄羅斯的行動速度可能會更快一些。

潘達也擔心，美國若真的朝恢復核試的方向前進，等同給中國和俄羅斯開綠燈，讓它們得以重新展開全當量核試，而這2個國家已經多年沒這麼做了。

