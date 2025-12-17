川普突宣布白宮演說！喊話「最好的還在後頭」 軍事行動引揣測

美國總統川普於美東時間12月16日晚間在社群平台Truth Social無預警宣布，將於17日晚間9點在白宮發表全國演說，僅稱「對國家來說是偉大的一年，最好的還在後頭」，未透露內容，引發外界高度揣測。

多家美媒指出，演說時機敏感，外界推測川普可能宣布對中東採取軍事行動。此前兩名美軍士兵與一名翻譯在敘利亞遭ISIS伏擊喪命，川普曾放話將讓對方付出「重大損害」代價，演說可能公布報復細節。

然而演說前夕，川普因言論再掀爭議。好萊塢導演勞伯萊納夫婦在加州遭兒子殺害，川普未表達哀悼，反而諷刺萊納患有「川普崩潰症候群」，僅在文末草草寫下「願死者安息」，被批評冷血失言。

此舉也引發黨內反彈，共和黨眾議員馬西直言「極為不尊重」。分析認為，川普可能同時藉演說回應ISIS事件，或為2026年期中選舉、2028年大選鋪路；截至目前，白宮仍未說明演說內容。

