川普突宣布白宮演說！深夜喊話「最好的還在後頭」 外界揣測與軍事報復有關

川普16日深夜無預警宣布將於白宮發表全國演說，內容未事先公開，引發外界揣測。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間12月16日晚間無預警在社群平台「Truth Social」發文，宣布將於翌日（17日）晚間9點在白宮發表全國演說。他在貼文中語帶保留地表示：「對國家來說，這是偉大的一年，最好的還在後頭！」但未說明具體內容，引發外界高度關注。

川普在Truth Social上貼文，宣稱最好的還在後頭，語帶神祕。

綜合多家美國媒體報導，由於時機敏感，各界推測川普可能將在演說中宣布對中東地區採取軍事行動。日前兩名美軍士兵與一名翻譯在敘利亞遭到極端組織伊斯蘭國（ISIS）伏擊喪命，川普曾表示，將讓對方「付出重大損害」的代價，因此不排除他將藉由這場演說公布報復行動的具體細節。

不過，就在即將發表演說之際，川普也捲入另一場輿論爭議。好萊塢資深導演勞伯萊納（Rob Reiner），曾執導經典浪漫喜劇〈當哈利碰上莎莉〉（When Harry Met Sally），其夫婦近日驚傳在加州家中遭兒子殺害。消息傳出後，川普未表達哀悼，反而發文諷刺政敵萊納「患有川普崩潰症候群（Trump Derangement Syndrome）」，並指其對自己偏執至近乎瘋狂。雖然文末附上一句「願死者安息」，但整體語氣被批評冷血無情，迅速引發公憤。

好萊塢導演萊納夫婦傳遭兒子殺害，川普言論引發輿論反彈。

針對此事，川普甚至遭到自家黨內人士批評。共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）表示，總統對一位剛遭遇家族悲劇的人做出如此評論，「極為不尊重」。川普在任內一向擅長以突襲式發言主導議題方向，此次預告性質強烈、內容卻高度保密的演說，再度使外界高度揣測其意圖。

另有分析認為，他除了可能對ISIS事件展開軍事聲明，也不排除藉此機會針對2026年期中選舉或2028年大選展開政治宣示。截至目前，白宮對這場演說的內容尚未做出說明。

敘利亞美軍遇襲事件造成兩軍人一翻譯身亡，川普日前放話將讓對方付出重大代價。（圖／翻攝自X，@Alo360Tv）

