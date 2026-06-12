川普突宣布「伊朗戰爭結束了」！CNN質疑：協議恐只是空頭支票

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以色列總理納坦雅胡雖公開感謝川普推動談判，但以方聲明也暗示，現階段協議內容恐怕仍不足以滿足以色列對拆除伊朗核設施、限制飛彈發展及停止支持區域代理武裝勢力等核心要求。 圖：翻攝自 @RpsAgainstTrump X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普當地時間 12 日突然宣稱，美國已與伊朗達成一項「偉大協議」，並高調宣布「結束了與伊朗的戰爭」，聲稱伊朗將永遠無法取得核武。然而，美國《有線電視新聞網》（CNN）分析指出，在白宮尚未公布協議細節、伊朗方面也未證實達成共識的情況下，外界對川普的說法普遍抱持高度懷疑，認為這項所謂的和平突破恐怕遠未真正實現。

報導指出，川普當天上午才威脅將攻擊伊朗重要石油出口樞紐哈爾克島，數小時後卻突然宣稱戰爭已經結束，態度出現戲劇性轉變。他在喬治亞州州長選舉電話造勢活動中表示：「我不知道你們有沒有聽說，但我們今天結束了與伊朗的戰爭。」

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川普強調，近期對伊朗的空襲及軍事施壓，迫使德黑蘭當局在談判桌上讓步，最終促成協議。但《CNN》指出，川普過去數月來已多次預告協議即將達成，卻始終未能兌現，因此外界對其說法的可信度存疑。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）國防與安全部門主任塞思．瓊斯表示，目前沒有可靠證據顯示雙方已正式達成協議，即使真的存在協議，也不確定能否長期維持。

川普強調，近期對伊朗的空襲及軍事施壓，迫使德黑蘭當局在談判桌上讓步，最終促成協議。 圖 : 翻攝自qq.news

曾任拜登政府空軍部長的法蘭克．肯德爾則認為，川普的說法應審慎看待。他指出，目前較可能的情況只是延長停火安排，相關期限約 60 天，而真正關鍵的伊朗核計畫問題仍需進一步談判。

根據《CNN》分析，目前最有可能的方案是，美國暫時放鬆海上封鎖措施，換取伊朗重新開放荷姆茲海峽航運，至於最棘手的核計畫議題，則留待未來協商處理。然而，這樣的安排僅能緩解當前危機，並未真正解決問題核心。

即使在共和黨內部，也出現質疑聲浪。《福斯新聞》評論員馬克．萊文指出，外界根本尚未看見備忘錄內容，無法判斷協議究竟包含哪些條件。路易斯安那州共和黨參議員約翰．甘迺迪更直言，自己對伊朗政權的信任程度「和對高速公路休息站廁所的信任差不多」。

《CNN》認為，若協議最終獲得確認，川普仍將面臨更嚴峻的政治考驗。批評者勢必拿這份協議與歐巴馬政府時期的《伊朗核協議》進行比較。諷刺的是，川普曾在第一任期退出該協議，儘管當時美方已確認伊朗基本遵守相關規範。

根據《CNN》分析，目前最有可能的方案是，美國暫時放鬆海上封鎖措施，換取伊朗重新開放荷姆茲海峽航運，至於最棘手的核計畫議題，則留待未來協商處理。 突:翻攝自 X @AFpost

此外，美國若為促成協議而解凍伊朗海外資產或提供經濟誘因，也可能引發共和黨內部反彈。部分保守派人士擔憂，這將重演川普過去曾猛烈批評歐巴馬政府的做法。

另一方面，以色列總理納坦雅胡雖公開感謝川普推動談判，但以方聲明也暗示，現階段協議內容恐怕仍不足以滿足以色列對拆除伊朗核設施、限制飛彈發展及停止支持區域代理武裝勢力等核心要求。

伊朗方面則對川普的樂觀說法潑下冷水。伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，相關報導「純屬猜測」，並強調伊朗至今尚未對任何協議作出最終決定。

《CNN》最後指出，真正重要的不是川普如何描述這項協議，而是伊朗最終是否願意簽署並切實遵守協議內容。在所有關鍵細節公開前，所謂「戰爭結束」恐怕仍只是政治口號，而非已成定局的事實。

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