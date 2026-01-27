川普突對韓祭25%關稅！翁履中示警：美國「玩真的」 這刀砍給台灣看

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普台灣時間27日早晨，以南韓國會卡美韓貿易協議為由，無預警宣布將對韓關稅從15%調高為25%。旅美教授翁履中對此示警，川普政府一切都是「玩真的」，這一刀其實不是砍給南韓看，而是砍給包括台灣在內，所有「以為可以拖」的盟友看。

美國總統川普27日無預警宣布狠課南韓25%關稅，旅美教授翁履中直言，這一刀是砍給台灣等「以為可以拖」的盟友看。（圖／翻攝自X平台 @EricLDaugh）

最危險的誤判：你以為他只是說說

翁履中在他的臉書粉專「中間觀點」直言，面對川普，最危險的誤判不是「他會不會出手」，而是「你以為他只是說說」。川普不會管程序正義，不會管你家國會難不難喬、政黨怎麼算計、政治成本之類的，他只管最終結果。如果你不快，他就用關稅施壓逼你快。

翁履中分析，川普的邏輯很簡單：盟友不是「可商量」的盟友，反倒因為欠美國更多，更應該配合美國。不論是安全、外交，抑或貿易，都是川普認為可計價、交換、懲罰的籌碼，是種交易關係，以往的盟友情誼再也無法抵擋此種現實。

內鬥把一切都毀了

翁履中繼續語重心長地表示，但台灣政治人物只專注內鬥，對外部最具影響力的美、中兩大強權，卻是一無所知。他指出，美國相對透明、制度好預測、行為模式「很好懂」，能夠「談得更好、讓得更少」，台灣卻沒人真正花時間理解；對於中國，大家都過度簡化、過度恐懼，或用內政語言解讀極權政治，宛如「瞎子摸象」，結果只剩情緒與口號，而無戰略判斷。

翁履中批評，台灣的內鬥毀了一切，政治圈已無「談判」的概念。像是台灣的特別軍購預算的拖延空間，正在快速消失。美方只會認為賴清德總統喊出的1.25兆特別預算，是「台灣做了決定」，而台灣內部的政治僵局不關華府的事。買多買少川普或許還可忍受，然而台灣「喊了」卻「做不到」，卻會觸碰他的底線。

翁履中指出，朝野雙方都把「台灣內部政治」當成世界的中心，沒真正站在「台灣整體利益」思考。執政黨覺得擋不住美國壓力，只能一直退讓；在野黨趁著同溫層給予的氣勢，將美國要求一路卡到底。翁履中提醒在野，一旦川普真用關稅等方式施壓台灣，同溫層外的選民會把責任算到誰頭上？

