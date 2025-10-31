川普突恢復核試 美俄中朝伊.核武賽升溫
美俄核控條約即將到期前100天，美國總統卻川普在川習會前夕，突然宣布啟動核武測試。同時，俄羅斯也成功試射「海神」核動力超級魚雷，北韓則重申將核武地位入憲法，不可動搖，堅定威懾東北亞到底，因此南韓積極爭取在美國幫助下建造核動力潛艇。歐洲最大核電廠札波羅熱電廠，在烏俄戰爭中遭俄軍佔領，十月卻發生連續斷電30天的危機。美國六月份轟炸伊朗核設施後，至今國際原能總署無法進入檢查，神秘的核武在全球地緣政治中，扮演著恐嚇威懾的重要角色。
美俄核控條約到期前100天，川習會在南韓舉行前不到24小時，美國總統川普10月30日忽然在社媒貼文宣布：立即啟動核武測試。這是美國從1992年後，事隔33年首度進行核試。川普聲稱美國擁有全球最多核武，英國媒體衛報(The Guardian)指正：根據非營利組織的資料，目前全球核武第一大國是俄羅斯。
10月29日，俄羅斯總統普欽宣布，成功測試發射了一枚「海神」(Poseidon )核動力超級魚雷。外界對這款武器所知甚少，傳說是「核子魚雷與無人機的混合體」，可從俄羅斯東岸直搗美國西岸。
俄羅斯總統 普欽：「還啟動了它的核動力裝置，讓這魚雷能航行一段時間，這是巨大的成功。」
換句話說，海神核魚雷打擊範圍越遠越廣，能影響並引發核污染的海岸就隨之增多，顯然是一種核災，而川普就聲稱因「其他國家」已有測試行動，要平等驗證美國核武庫。
中國大陸外交部發言人 郭嘉昆：「作為安理會常任理事國，和負責任核武器國家，中國始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略。」
儘管中國在核武上低調隱晦，川普仍堅稱中國會在「五年內追上美國」。東北亞局勢詭譎多變，全球兩項重要核協議，中俄兩國都有參與JCPOA(伊朗核協議)，而CTBT(全面禁止核子試爆條約)，則是中國有簽署未批准，俄羅斯批准過又撤銷。不過配合度最低的另有其國。
北韓朝中社新聞主播(2006.10.9)：「10月9日，我們成功又安全地，進行了地下核子試爆。」
北韓外交部副部長 金善敬(2025.9.29)：「為了永久維持這種平衡，確保朝鮮半島長久的和平，我們在憲法中將核武定為不可侵犯的絕對權力，任何人不得改動。」
數十年如一日地讓核武維持至高無上的地位，北韓現有核武器的精準度與規模，雖遠不及美中俄，但要毀滅朝鮮半島甚至造成東北亞浩劫，綽綽有餘。2002年末，北韓驅逐了國際原子能總署(IAEA)核查人員，2003年1月退出了NPT(不擴散核武條約)，核武的威懾力讓北韓金氏家族始終在國際間，不會被忽視。
不僅承辦此次川習會，南韓還向美國投資3500億美元，更要大量採購美國油氣，終於換得降關稅，以及盼了數十年的核潛艇。川普隨後宣布，在如今美韓堅強軍事同盟下，南韓將在美國費城造船廠起造核動力潛艦，南韓希望能增強防禦力，而籠罩在核武競逐陰影下的地區，不只東北亞。
烏克蘭總統 澤倫斯基(20205.10.1)：「狀況持續已7日，順便說，這是札波羅熱核電廠前所未遇的情形。情況危急，因為俄軍砲擊，核電站斷電，與電網斷開了連結，目前只靠柴油發電機供電。」
用柴油發電機維持核電廠冷卻系統運作，風險相當大。若無法及時復電，有可能引起放射性洩漏，或更嚴重核安全事故。札波羅熱(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)這個歐洲最大核電廠，從俄烏戰爭開打至今，儘管2022年就遭俄軍佔領，戰火中也多次遭到砲擊。俄軍不僅將核電廠當防護罩，核災的風險更使電廠宛如非典型核彈。
俄佔札波羅熱核電廠俄籍廠長 切爾尼雀克(2025.10.23)：「我要提醒，這是9月23日下午5點，被敵軍砲火損壞的。」
俄烏經常互指對方炸電廠，但一旦發生災變，應變跟究責的難度不相上下。所幸在30天提心吊膽後，札波羅熱電廠恢復供電。IAEA目前有常駐團隊在廠內，但聯合國記者會上，國際媒體更關注的，是另一個IAEA越來越難定檢的地點：伊朗。
國際原子能總署總幹事 葛羅西：「我們沒有檢查遭轟炸或破壞的地點，納塔茲、伊斯法罕與福爾多，確切來說，我們正在跟伊朗協商。」
今年六月美軍轟炸伊朗核設施之後，IAEA至今無法了解這些鈾濃縮設施的受損與恢復狀況。隨著川普恢復核試、俄軍積極發展核武器，加上伊朗與北韓的神秘核武狀況，全球核競賽已然升溫，進入危險平衡。
