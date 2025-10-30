川普突批准南韓打造「核動力潛艦」！將在「韓華費城造船廠」開工

美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）握手，並獲贈金冠和木槿花大勳章。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）在韓美領袖峰會結束隔天，突然宣布批准南韓建造核動力潛艦（非「戰略核潛艦」）的計畫，震驚國際社會。

據《韓聯社》報導，目前正在出訪韓國的川普於當地時間30日透過其社群平台「Truth Social」發文表示：「韓美軍事同盟比以往任何時候都更強大。基於這一堅實同盟，我已批准韓國建造核動力潛艦，以取代目前老舊且機動性有限的柴油潛艦。」

儘管建造核動力潛艦屬於一國主權範疇，但由於此計畫涉及1974年締結的《韓美原子能協定》的修訂或補充、美方的技術支援與燃料供應等問題，外界普遍解讀川普的「批准」意味著美方將為韓國開啟相關程序。

川普進一步指出：「南韓將在『韓華費城造船廠』（Hanwha Philly Shipyard）建造這艘核動力潛艦。美國造船業即將迎來盛大的復興（Big Comeback）。」

這座造船廠在去年12月由韓國大型財團『韓華集團』（Hanwha Group）收購，象徵韓美在造船領域的深化合作。今年8月，韓華宣布將在雙方的造船合作計畫「MASGA」（Make American Shipbuilding Great Again，讓美國造船業再次偉大）框架下，對費城造船廠追加50億美元投資。

然而，韓美加強合作也引來中國的關注與制衡。中國商務部本月14日宣布，將費城造船廠及「韓華海洋株式會社」（Hanwha Ocean）在美國的5家子公司列入制裁名單，禁止中國企業與之交易。川普此番公開強調在該造船廠建造韓國潛艦，被視為對中國施壓的直接回應。

川普的批准聲明緊接在南韓總統李在明於領袖峰會中提出相關請求之後。李在明在會中明確指出：「柴油潛艦的潛航能力有限，對北韓及中國潛艦的追蹤行動存在限制。若美方能批准提供核燃料，我們將以自有技術建造多艘搭載常規武器的核動力潛艦，以加強韓半島海域防衛，並減輕美軍的負擔。」

據韓國國家安保室長魏聖洛透露，川普在會中對此表達出興趣，並同意展開後續協商。這是韓國政府首次正式公開表明引進核動力潛艦的意願。

所謂「核動力潛艦」在此並非可搭載核彈頭的「戰略核潛艦」（SSBN，SS代表「潛艦」，B代表「彈道飛彈」，N代表「核子動力」），而是以核能推進、但僅搭載常規武器的攻擊型潛艦。若韓國要使用低濃縮鈾作為潛艦燃料，勢必需修訂《韓美原子能協定》，因此後續的外交與技術談判仍將持續。

美國在拜登（Joe Biden）政府時期，曾與英國、澳洲共同成立名為「AUKUS」的安全夥伴機制，為澳洲提供核動力潛艦。當時部分分析曾建議對韓國開放類似合作，但拜登政府並未將韓國納入AUKUS的核潛艦共享體系。

如今川普的無預警決策，意味著韓美同盟的戰略層級正進入「現代化」階段，美方或將期待韓國在印太地區扮演更積極的角色，特別是在制衡中國的戰略佈局中。

除了軍事合作，川普也提及雙邊經貿協議的成果。他表示：「韓國已同意向美國支付3,500億美元（約500兆韓元，作為美國下調關稅的對價。」不過，川普這次並未重提過去多次提及的「3,500億美元預付」說法。川普同時宣稱：「韓國將大量採購美國石油與天然氣，韓國企業與富裕商人對美國的投資金額將超過6,000億美元。」

根據韓國總統府的說明，雙方已就關稅談判中關鍵的3,500億美元投資額達成共識，韓方將直接投入2,000億美元現金，並將年度投資上限設為200億美元。其餘1,500億美元則屬於造船合作投資，由韓企主導，並包含保證機制。川普所提的「6,000億美元」數字，可能是將既有韓企投資承諾與此次新增協議合併計算後的總額。

在貼文結尾，川普還以「這是一趟與偉大總理（a great Prime Minister）共度的美好旅程！」作結，隨後將「總理」改為「偉大的南韓總統」（a great President of South Korea），以表達對李在明的讚賞與友好姿態。

