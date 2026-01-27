川普突把對韓關稅提高至25％ 民進黨團籲在野支持台美關稅協議

民進黨立院黨團今天表示，台灣在國際社會上是守信的國家，也希望盟邦信守承諾，希望在野黨支持台美日前談定的台美關稅協議。（王千豪攝）

美國總統川普今（27）天突然發文宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此韓國關稅從15％提高至25％，引發國際輿論關注。對此，民進黨立院黨團表示，台灣在國際社會上是守信的國家，也希望盟邦信守承諾，這樣的國際關係才能長久，因此，希望在野黨支持台美日前談定的台美關稅協議。

台美日前完成關稅談判，台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，預計數周後簽署台美對等貿易協議，依法須將協議文本送交國會。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，美國作為目前自由盟邦的領袖國家，川普的一言一行全世界都看在眼裡。從去年4月發動對等關稅到現在，許多國家歷經了千辛萬苦終於談定，韓國的例子給美國的感受是，如果談定的事情都不算數，誰還要跟美國談，因此對美國的立場來講，當然是希望談定的事情就要照做。

鍾佳濱說，台灣在國際社會上是一個守信的國家，希望盟邦也信守承諾，這樣的國際關係，才是能長久行走於國際社會，呼籲在野黨不要拖延，讓全民安心好過年，期待明年台灣與美國有一片榮景。

綠委張雅琳反問，國民黨與民眾黨認為協議不夠好嗎？應該多去民間走走，了解產業面的看法，大家都非常支持，如果在野黨是站在國家、站在人民這一邊，都應該一起支持。

民進黨團書記長陳培瑜則批評，當民進黨看到百工百業的困境時，行政團隊下鄉座談，賴清德總統親自出席，所有民進黨區域立委也在自己的區域當中幫傳統產業發聲，結果國民黨與民眾黨面對關稅卻還在想著政治鬥爭。

