川普突拋震撼彈「立即恢復核試」：中國5年內將迎頭趕上





根據《路透》報導，就在今（30日）備受矚目的川習會前夕，美國總統川普突然宣布，他已經指示國防部立即恢復核武試驗，並露調動機來自其他核武大國的試爆行為。

川普在自家「真實社群」（Truth Social）上發文表示，「有鑑於其他國家的核子試爆計劃，我已經指示國防部開始在平等的基礎上進行核武試爆，這項進程將立即啟動。」

川普在同一篇貼文指出，美國擁有的核武數量超過其他國家，這包括對現有武器進行全面更新和改造，都是在他第一任期內完成的，考量核武的巨大破壞力，「我非常不願意這麼做（指恢復核武試驗），但別無選擇！俄羅斯位居第二，中國位居第三，但五年內將與美國並駕齊驅。」

《路透》指出，美國上一次進行核武試爆是在1992年，本次川普宣布恢復核武試驗的時機點，恰逢俄羅斯先前成功試驗「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷，有軍事專家分析，該魚雷能引發巨大的放射性海浪，對沿海地區造成毀滅性打擊。

報導提到，隨著川普對俄方言辭和立場日益強硬，俄羅斯總統普丁也公開展現俄國的核武實力，曾於10月21日試射一枚新型「海燕」巡航飛彈，並於10月22日舉行核彈發射演習。

《路透》強調，核子試驗能夠驗證新型核武的性能，以及舊式核武是否仍然有效，除了提供技術數據外，俄羅斯和中國也會將此類試驗視為美國蓄意展現其戰略實力。

據了解，1945年7月美國在新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）試驗20千噸級的原子彈，開啟了核子時代，同年8月美國向日本廣島和長崎投擲原子彈，結束了第二次世界大戰。

