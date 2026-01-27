川普突提高對韓關稅 郭正亮揭1往事：韓國國會非橡皮圖章

美國總統川普於美東時間26日無預警上調韓國關稅至25％，理由是韓國國會尚未通過與美國達成的貿易協議。對此，前立委郭正亮揭露，韓國先前開放美國牛肉進口時引發50萬人上街抗議，導致進口事宜進行重談，最終美國讓步、讓韓國拿到較好條件，由此可見，韓國國會並非橡皮圖章。

川普在社群媒體發文表示，美國的貿易協議對國家利益至關重要，在各項協議中皆已依照約定迅速下調關稅，也期待對方履行承諾，而自己去年7月30日與韓國總統李在明達成一項對雙方皆有利的重大貿易協議，並在去年10月29日訪韓期間再次確認相關條款，但至今韓國國會仍未完成批准程序。川普指出，雖然要不要通過協議是韓國國會權限，但在協議尚未生效的情況下，美國將對南韓的汽車、木材、製藥產品，以及其他所有對等關稅項目的稅率，由原本的15%調升至25%。

「韓國本來就這樣」，郭正亮今（27）日在政論節目《中天辣晚報》表示，先前韓國開放美國牛肉進口時，曾在該國首都首爾引發50萬人上街抗議的事件，使得美牛進口事宜進行重談，最終美國讓步、讓韓國拿到較好條件，由此可見，韓國國會並非橡皮圖章。

在郭正亮看來，韓國現在在與美國耗時間，不會很快執行貿易協議，他點出，歐盟答應美國要投資6000億美元，到現在「一毛錢都沒去」，但川普卻沒有處罰歐盟；對於購買伊朗石油，川普僅對印度，卻沒對大陸課關稅。因此，川普是個欺善怕惡的人，碰到大陸與歐盟沒轍，碰到韓國「就打給世界看」。

