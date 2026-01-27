川普突提高韓關稅 賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

台美關稅談判底定，美國總統川普突宣布，對南韓商品徵收的關稅將從15％提高到25％。賴清德總統今日接受媒體專訪則喊話藍白，台灣獲得15％不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將本來15％關稅，提高至25％，甚至更高；倘若讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，經濟衝擊會非常大。

在台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，明顯優於鄰近的日本、南韓等國家。對此，府院高層近日也啟動新一波的產業溝通之旅，賴清德27日一早就前往台中神岡的伯鑫工具拜訪，並接受民視的政論節目訪問。

由於南韓國會遲遲沒有通過美韓貿易協議，川普今天也突然宣告，南韓關稅從本來的15％調升為25％。賴清德表示，「我們希望不要有變數」，坦言台灣在與美國進行關稅談判時，「真的花了非常大的功夫，做了很多準備」。

賴清德續指，也跟產業界共同提出了這個方案，最後終於獲得15％不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。

賴清德也喊話藍白，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持，強調政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

