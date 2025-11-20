川普突改口「不怪台灣搶晶片」恐與這件事有關？

美國總統川普再度提到台灣，不過這次他不再怪台灣搶走美國的晶片產業。（圖／美聯社）





美國總統川普再度提到台灣，不過這次他不再怪台灣搶走美國的晶片產業，認為是美國歷任政府沒能有效保護，不是台灣的錯。但川普消氣的原因真的是如此嗎？由於近期台積電才傳出，推出「夜鷹計畫」的退休老臣羅唯仁，可能帶著20箱的機密投奔美國英特爾，是否因此不再對台灣施壓，引發外界關注。

川普幾天前才高分貝怒批，晶片被台灣搶走太丟臉，沒想到幾天後又打臉自己。美國總統川普：「但我不責怪他們，像台灣等國家，他們奪走100％的產業，因為沒有一位歷任總統保護我們的產業。」

川普可能忘了自己也是歷任總統之一，他改變心意不怪台灣，難不成跟這個人有關嗎？工研院院士羅唯仁（2025.09）：「AI的興起和運用呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業的競爭力。」

鏡頭前滔滔不絕大談AI議題，他是台積電前資深副總羅唯仁，7月底才剛退休，結束21年職涯。他被爆退休前疑似帶走2奈米1.4奈米等先進製程相關文件，包括20多箱影印檔和手寫資料，隨即在10月底投身老東家英特爾，消息一出，為半導體業界投下震撼彈。

財經專家黃世聰：「他過去本來就是台積電非常重要的研發大將，在先進製程裡面有非常多貢獻，所以找他去來說的話，我覺得當然就是為了未來Intel的代工業務。」

羅唯仁當年是張忠謀的愛將，也是台積電「夜鷹計畫」的推手，他提議結合「日鷹」和「夜鷹」，打造24小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備，順利量產10奈米，也成功甩開競爭對手。

財經專家黃世聰：「台積電當初為了『夜鷹部隊』也多花了很多錢，那也因為他抓緊這個時間點，拚那個先進製程的研發，所以才能夠在後來在先進製程領域裡面獲得勝利。」

肩負台積電先進技術的關鍵角色，如今卻傳出羅唯仁帶著所謂的機密，投奔美國親生的英特爾，川普是否真為此停止施壓台灣，後續值得關注。

