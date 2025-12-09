川普突放行輝達H200晶片輸中 專家警告風險

▲微軟與輝達今（19）日宣布達成合作，將斥資共計150億美元（約新台幣4669.65億元）投資新創公司Anthropic。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間8日在社群平台發文，證實放行輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國，美國政府將抽取25%分潤。雖然輝達對此樂見其成，但也有專家警告，這項決定等同在重大軍事用途產業上，為中國加速助力，提供追上美國所需的運算能力。

根據《路透社》報導，川普在自家社群平台發文，聲稱將允許輝達在滿足維護美國國家安全等條件的前提下，向中國及其它地區的「獲准客戶」交付H200晶片，中國國家主席習近平已對美方該項提議做出「積極回應」，25%的收益將支付給美國，並將支持美國就業、增強美國製造業實力、惠及美國納稅人。

川普並指出，美國商務部正在敲定相關安排，未來同樣做法也適用於超微、英特爾等AI晶片公司。然而，這筆交易並不包含高度先進的Blackwell和Rubin晶片。

對此，輝達透過聲明回應，對於川普總統的決定表達讚賞，這種深思熟慮的平衡，對美國來說是好事。

知情人士透露，川普政府之所以做這種決定，是將其視為一種折衷辦法，在「允許輝達對中出售最新Blackwell晶片」以及「完全不提供中國任何美國晶片」之間取得平衡，認為若美國完全斷供，反而會助長華為在中國銷售AI晶片的競爭力。

華府的對中鷹派人士表達擔憂，認為此舉可能會幫助北京大幅增強其軍事實力，美國外交關係協會技術專家麥奎爾（Chris McGuire）直言，向中國出售大量H200晶片，等於為中國AI產業增添燃料，而中國幾乎肯定會接受，否則無異於搬石頭砸自己腳，因為H200仍優於中國能自行製造的任何晶片。

不過也有專家認為，目前尚不清楚北京將如何回應美國的出口鬆綁，比如智庫「捍衛民主基金會」的資深研究員辛格頓（Craig Singleton）就指出：「即便中企想買H200，但中國政府的考量往往受制於2件事，一來擔心美國晶片可能留有後門、形成依賴；二來強調提升國產替代品的自尊心。所以即使華府批准出售，北京是否願意放行還是未知數。」

原文連結：US to allow Nvidia H200 chip shipments to China, Trump says

