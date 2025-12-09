川普突放行H200晶片出口中國！輝達盛讚英明 專家發出警告

美國總統川普8日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取25%分潤。美聯社指出，此舉凸顯華府對北京採取更友善態度，也說明輝達執行長黃仁勳對川普日益增加的影響力。專家示警，這項決定等同在重大軍事用途產業上為中國加速助力，使中國AI企業，比如華為，取得快速追上美國所需的運算能力。

川普在真實社群發文證實，他已將這項決定告知中國國家主席習近平並獲正面回應。川普並指出，美國商務部正敲定相關安排，未來同樣做法也將適用於包括超微與英特爾等AI晶片公司，「我們將保護國家安全、在美國創造工作機會，並維持美國在AI領域的領先地位。」

輝達發言人聲明回應：「我們讚賞川普總統的決定，允許美國晶片產業在國內公平競爭，從而支持高薪工作與美國製造業。向經過商務部審核的商用客戶提供H200晶片，是在多方考量間取得一個對美國非常有利且深思熟慮的平衡。」

路透引述一名知情人士稱，川普政府官員將這項決定視為一種折衷辦法，在允許輝達對中出售最新Blackwell晶片和完全不提供中國任何美國晶片之間取得平衡。這名知情人士透露，這些官員認為，若美國對中國完全斷供，反而會助長華為在中國銷售AI晶片的競爭力。

金融時報指出，若這項出口管制獲准鬆綁，且中國開放企業採購，可能為輝達帶來數十億美元營收增幅。

「向中國出售大量H200晶片，等於為中國AI產業加上火箭燃料。」美國外交關係協會技術專家麥奎爾（Chris McGuire）指出，華為曾坦言至少2年內無法打造出超越H200的晶片，而這項決定等於直接提供中國AI企業彌補這段差距所需的運算能力。麥奎爾曾在拜登政府擔任國家安全會議（NSC）科技與國家安全事務副高級主任。

不過也有專家認為，北京反應仍不明朗，智庫捍衛民主基金會中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示：「中企想買H200，但中國政府的考量往往受兩件事牽動，一來擔心美國晶片可能留有後門、形成依賴；二來強調提升國產替代品的自尊心。所以即使華府批准出售，北京是否願意放行還是未知數。」

麥奎爾則認為，「中國幾乎肯定會接受，不接受無異於搬石頭砸自己腳，因為H200仍優於中國能自行製造的任何晶片。」

