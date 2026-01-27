川普突漲韓關稅 25% 嚇壞台商！許舒博引韓為戒：台美協議若卡關「生意哪做得下去？」

美國總統川普針對韓國跟美國貿易協定在國會遲遲未通過，川普已正式宣布將韓國相關產品關稅由 15% 補漲回 25%，這個現象有沒有可能在台灣發生？中華民國全國商業總會理事長許舒博於今日接受黃暐瀚訪問時，語重心長地指出，韓國的例子正是台灣的「前車之鑑」。目前由行政院談回來的台美關稅協議，雖然將關稅從 20% 以上降至 15%，但若台灣立法院同樣因政黨攻防而陷入僵局、不予簽訂，川普極大機率會採取對等報復，將關稅調升回原點甚至更高，這對已面臨生存壓力的傳統產業而言將是毀滅性的打擊。

產業界的真實看法：15% 優惠關稅是傳統產業的救命稻草

針對目前朝野爭論不休的「15% 關稅協議」，許舒博從產業界第一線的角度給出了明確答案：15% 是絕對必須接受的底線。他透露，自去年以來，中部的機械加工與傳統產業已經有三分之一訂單停工後被搶走，訂單一旦轉移就極難恢復。

許舒博強調，台灣的薪資與生產成本本就與日韓旗鼓相當，若能維持 15% 關稅且不疊加 232 優惠，台灣產品在美國市場將具備極強的競爭優勢，甚至優於目前面臨 47% 關稅的對岸。產業界現在最擔心的不是協議好不好，而是「不穩定性」；如果今天降到 15% 明天又因政治因素漲回 25%，這種稅務風險將讓企業無法報價接單，最終的反作用力將直接回饋到在野黨的選票上。

破解「掏空台灣」疑慮：5000 億美金投資與技術根留台灣的邏輯

對於在野黨質疑協議涉及 2500 億美金直接投資與 2500 億美金政府信保會「掏空台灣」，許舒博提出了理性的財金觀點。他認為，民間企業的投資是跟著市場走的，並非政府一紙規定就能強迫到位；如果美國市場大，企業自然會去布局，且金融機構在放貸時仍會自負盈虧並嚴格審核，不至於發生盲目掏空的現象。

針對台積電「矽盾外移」的擔憂，許舒博分析，產量外移是因應全球客戶需求與台灣電力不足的現實，但關鍵技術（R&D）仍可透過法律規範留在國內。

給執政與在野黨的建議：以民為本的身段與溝通橋樑

訪談最後，許舒博針對當前僵化的朝野關係提出了具體的政治建言。他呼籲總統賴清德身段應放得更軟，效法前任領導人邀請在野黨主席對談，並建議執政黨多派像副院長鄭麗君或副總統蕭美琴這類「鴿派」代表進行協商，而非一味推派鷹派人物導致對立升高。

同時，他也提醒在野黨，不要將民生經濟議題與國防軍購混為一談，若連討論都不討論就直接擋在程序委員會，最後倒閉的企業主與失業的勞工將會對政黨產生強烈反彈。許舒博強調，八大工商團體願意扮演朝野間的「社會穩定力量」，在雙方底線中尋求最大公約數，畢竟政治的穩定必須建立在經濟繁榮與老百姓有鈔票生活的基礎之上。