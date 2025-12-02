川普突特赦宏都拉斯前總統 為大選添變數

▲美國總統川普宣布，赦免宏都拉斯前總統葉南德茲（右二），目前他已從羈押處所獲得釋放。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯於當地時間週日（11月30日）進行總統及國會大選，開票至周一（12/1）陷入膠著，兩名候選人得票率均逼近40%，幾乎平手。不過在投票前夕前，美國總統川普（Donald Trump）宣布，赦免宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），目前他已從羈押處所獲得釋放。葉南德茲先前參與將數百噸古柯鹼運往美國的販毒行動，被判處45年監禁。

綜合路透社、美聯社等外媒報導，聯邦監獄管理局發言人表示，葉南德茲已在週一從西維吉尼亞州的美國黑澤爾頓監獄（U.S. Penitentiary Hazelton）獲釋。該局的線上囚犯記錄也反映了他已獲釋。

廣告 廣告

葉南德茲曾是美國的盟友，檢察官稱他的定罪暴露了販毒集團對宏都拉斯的深度影響。他的獲釋發生在宏都拉斯總統選舉後的數天。川普週日在空軍一號上為這項決定辯護，稱宏都拉斯人認為葉南德茲被「陷害」了，儘管檢察官堅稱他保護了透過該國運送數百噸古柯鹼的販毒分子。

這次赦免也發生在川普積極推動反毒行動的背景下，該行動在整個拉丁美洲引發了強烈爭議。最近幾個月，美軍一再襲擊他們聲稱正在向北運送毒品的船隻。政府聲稱這一系列致命的海上襲擊是針對販毒集團的合法戰爭行為，但批評者表示，這是在挑戰國際法的極限，相當於對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施加壓力。

川普政府已對21艘涉嫌運毒的船隻進行了已知的襲擊，造成至少 83 人死亡。政府為這些襲擊辯護，稱這是阻止毒品流入美國的必要升級，並堅稱美國正在與販毒集團進行一場「武裝衝突」，類似於「911」事件後對抗基地組織（al-Qaida）的戰爭。

葉南德茲的妻子葉安娜（Ana García de Hernández）週二早些時候透過社群平台X（舊稱推特）感謝川普的赦免，並在文中寫道，歷經將近4年的煎熬、等待與艱困訴訟後，家人終於盼到他重獲自由。

葉南德茲獲釋消息傳出之際，正值宏都拉斯總統大選計票作業進行中。這場大選川普支持的保守派國家黨（National Party）籍候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由派的納斯拉亞（Salvador Nasralla）對決。

▲此次宏都拉斯大選，保守派國家黨（National Party）的候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura），獲得川普大力支持。（圖／美聯社／達志影像）

稍早阿斯夫拉微幅領先，與納斯拉亞難分軒輊，兩人僅差515張票。最新計票結果顯示，納斯拉亞以40%得票率暫居第一，反超阿斯夫拉，這兩大親台候選人票數拉開至數千票，選情仍膠著。

葉南德茲曾於2014年至2022年擔任總統，執政期間與美國保持緊密合作。他自命反毒英雄、與美國3任總統合作打擊毒品，減少毒品進口。不過在拜登政府執政期間，美國司法部堅稱，葉南德茲將宏都拉斯經營成一個「毒品國家」，他濫用權力，接受販毒者數百萬美元的賄賂，以保護他們運往美國的古柯鹼貨物，並助長他在宏都拉斯政壇的崛起。

葉南德茲卸任後不久，隨即於2022年2月遭到逮捕，並在去年6月遭美國法院判處45年監禁，罪名是收取販毒者的賄賂，以便他們能安全地將約400噸古柯鹼從宏都拉斯運往北方，最終進入美國。法官表示，葉南德茲「演很大」，讓自己看起來強烈反對販毒，而同時卻部署了他國家的警察和軍隊來保護毒品貿易。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯與台斷交下場慘！台灣大使曝數據：中國承諾沒兌現

宏都拉斯白蝦不要了？中國學者評論宏國大選恐變天：斷交也不可惜

宏都拉斯大選計票暫停！選情膠著 川普疑「有鬼」嗆將迎地獄代價