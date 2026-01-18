川普突發黑白照自封「關稅之王」：維護全球和平與安全

國際中心／倪譽瑋報導

面對格陵蘭議題，除了對丹麥等歐洲國家祭出關稅，川普還自封「關稅之王」。（圖／翻攝自Truth Social）

近期美國總統川普多次表示「美國必須要格陵蘭」，除了研擬購買方案，揚言可能動用軍隊外，如今川普又喊「為了維護全球和平與安全，必須採取強而有力的措施」，宣布對反對方如丹麥等歐洲國家祭出10％關稅，「直至（美國）對格陵蘭全面收購或達成協議為止。」他還稱自己是「關稅之王」（The Tariff king）發文PO出個人黑白照。

綜合外媒報導，川普多次表達，要接管丹麥的自治領地格陵蘭，先前他曾喊出該地區已佈滿俄羅斯、中國的船隻「美國絕對需要格陵蘭」；近日白宮也透露，川普政府正在討論各種取得格陵蘭的方案，包括潛在的購買計畫，甚至不排除動用軍隊。對於川普的想法，格陵蘭與丹麥各地爆發抗議活動，強烈反對任何美國控制格陵蘭的行為。

如今川普又表示，不排除對「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，之後便宣布，2月1日起所有丹麥出口至美國的商品，將被課徵10％關稅；另外，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭這些歐洲國家，同樣被課10％關稅，且自6月1日起將提高至25％。

除了宣布稅率，川普也在Truth Social連PO兩張黑白照片，將自己封為「關稅先生」（Mister Tariff）、「關稅之王」。值得注意的是，除被針對的丹麥，其他7個歐洲國家也都是北約成員，似乎是因該組織表示要派出數十名士兵前往格陵蘭參與聯合演習，而被川普盯上。

