川普突襲中南美洲！南山人壽哥倫比亞曝險最高 前三大金控曝險共534億元

美軍發動中南美洲突襲，金管會主委彭金隆證實。（本刊資料照）

美國總統川普發動美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），市場揣測美國「下一個」中南美洲出兵對象是哥倫比亞，立委郭國文爆出有保險公司在哥國曝險金額高達629.12億元，佔國內金融機構在當地總曝險額45.42%，金管會主委彭金隆今（7）日在立法院財委會證實，該公司就是南山人壽。

美國總統川普發動美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），在委內瑞拉曝險部分，國內銀行業者總曝險額度145.07億元，單一業者最大曝險金額135.51億元。

市場揣測美國「下一個」中南美洲出兵對象是哥倫比亞，台灣的保險業對哥倫比亞曝險總額1385.08億元，立委郭國文爆出有單一業者最大曝險金額高達629.12億元，佔國內金融機構在當地總曝險額45.42％，金管會主委彭金隆今（7）日在立法院財委會證實，該公司就是南山人壽。富邦金、國泰金與中信金等業者依金控法規定揭露金額各為187億、184億與163億元。

立委郭國文質疑，三大金融業在海外只有金控揭露，是不是該比照金控法充份揭露？，彭強調，金融業者海外投資必須符合法規規定，包括配比及符合一定條件等，但對於投資當時及現在的狀況差異，該認列的預期損失就認列。

