川普突襲劇本 學界憂北京照演

美國對委內瑞拉展開突襲並逮捕總統馬杜洛，威懾全球，卻引來學界警告，這場行動可能為中共乃至其他國家提供可模仿的行動樣本，對台灣與全球安全構成潛在風險。若北京將這種「斬首領導人」的策略視為可複製，最終可能用來攻擊台灣。不過綠委表示，台灣與委內瑞拉主權狀況不同，美方此舉並非是給共軍在相似情況下開綠燈。

美國國際關係學者白蘭斯評論稱，美國這次提出的法律論述可能被他國模仿。華府主張，由於馬杜洛遭美國起訴，行動具備一定合法性，也可類比1989年美軍入侵巴拿馬逮捕總統諾瑞嘉的先例。

但白蘭斯警告，過去冷戰後的單極世界格局，美國無需擔心競爭對手會效仿其策略，但如今若北京將這種「封鎖敵對政權、斬首領導人」的策略視為可複製模式，最終可能用來攻擊台灣。

《衛報》也引述學界說法，若美國入侵卻不必承擔後果，等同為其他國家打開違反國際法的大門。曾任聯合國獅子山特別法庭庭長的羅伯森認為，川普行動與普丁入侵烏克蘭兩者皆構成侵略罪，在法律並無差異，而這樣的先例「正好為中國入侵台灣創造最佳時機」。

淡大外交系助理教授陳奕帆分析，台灣與委內瑞拉確實出現若干相似之處，包括雙方皆曾經歷被包圍、封鎖的軍事演習與行動；台海方面，是解放軍剛完成軍演，委內瑞拉則是川普下令對進出委國的油輪實施全面封鎖。

陳奕帆說，未來不排除共軍操演可能進一步強調，甚至針對中華民國元首進行相關想定。美軍在對委國發動閃電戰前，已在馬杜洛身邊安排情報臥底內應；而我國去年屢傳共諜案件，且多出自於執政黨員，層峰安全風險不容低估，須警惕。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則示警，去年底中共軍演首個科目「聯合制權」就透露類似手法，指的是「制電磁權、海權跟空權」，其實等於是這次美國對委國發動軍事行動的標準手法；而中共滲透包括總統府戍衛憲兵、維安特勤洩漏總統行程，人工情報是首要彌補破口。

民進黨前立委林濁水認為，美國是唯一持續進行斬首的國家，現在居然從斬首跳級到活捉，算是正式告別「以規則為基礎的國際秩序」？還是遇到「極端例外狀況下的必須」？綠委沈伯洋表示，有人憂心美國給中共開綠燈，但兩者無法類比，所謂「你可以我也可以」只是在為侵略找藉口。