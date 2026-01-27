川普突襲升韓關稅！前台積電工程師示警：台灣恐面臨兩大衝擊

財經中心／林昀萱報導

川普提高對韓關稅，引發各界討論。（圖／翻攝自The White House臉書）

美國總統川普因不滿韓國國會遲未通過台美關稅相關協議，27日凌晨突然發文，宣布對韓關稅由原本談定的15%逕行調高至25%。此舉不僅震撼青瓦台，更讓國內政壇高度警覺。台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩坦言這是對台灣等盟友的殺雞儆猴，並點出對台灣可能的兩大衝擊！

川普因南韓國會遲遲未落實貿易協定決定祭出懲罰，將韓國汽車、木材、藥品的關稅由15%重啟至25%，消息一出讓韓國官方慌了手腳，立刻派在加拿大出差的部長飛往華府尋求轉圜。據《聯合新聞網》報導，曾獻瑩坦言美國此舉對台灣等其他盟友有殺雞儆猴的效果。但由韓國股價在關稅調漲消息傳出後仍漲了2.73%可以看出，眾人已經慢慢習慣川普式的風格。

廣告 廣告

曾獻瑩提醒台灣後續要關注可能的2大衝擊。(圖/翻攝自曾獻瑩臉書)

不過，曾獻瑩提醒後續對台灣可能會有兩大衝擊，一是美國是否會要求農產品低關稅；二是汽車是否會零關稅進入台灣市場，這都是之後的觀察重點。

更多三立新聞網報導

放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥

「別小看鐵人三項的女人」賈永婕昔2特質挨酸 她讚今史詩級打臉

美國退出WHO震撼內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

親中李在明談關稅竟喊「台灣撐住」！她讚明白人揭：憂藍白扯後腿波及

