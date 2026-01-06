川普突襲委內瑞拉成先例？ 彭博：中國若攻台恐付更高代價

美國總統川普日前突襲委內瑞拉。(AP)

美國總統川普日前突襲委內瑞拉，並逮捕其總統馬杜洛，外界關注川普是否為中國國家主席習近平對台動武開設先例。《彭博》指出，對習近平來說，中國若對台採取軍事行動，需付出的政治、經濟與戰略代價，恐怕遠高於美國在委內瑞拉的作為。

《彭博》報導，美國能夠逮捕南美國家領袖，且看似未付出重大國際代價，但中國若試圖奪取或封鎖台灣，可能如同俄羅斯入侵烏克蘭，招致西方全面制裁，這將會打擊幾年來已受房地產泡沫所苦的中國經濟。

此外，川普封鎖委內瑞拉石油，主要衝擊的為最大買家中國；但若台海爆發衝突，影響的將是台灣最關鍵的出口項目「全球最先進的半導體晶片」，一旦晶片供應中斷，勢必引發全球供應鏈大亂，帶來比委內瑞拉事件更劇烈的國際反彈。

新加坡前外交部常務秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）在臉書發文表示，中國不能指望對台動手，卻不引發任何實質回應，「無論各界對中國領袖看法為何，他們都不是賭徒，尤其是賭注攸關中國共產黨的合法性時」。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥認為，美國「綁架」外國領袖的行為，可能再次強化北京「強權即公理」的看法；卡內基國際和平基金會高級研究員趙通則指出，國際社會接受美國近期的行動，恐讓北京相信，對台採取行動未必會遭到一致譴責。

儘管無跡象顯示共軍侵台在即，但多名中國學者指出，中國正透過頻繁軍演累積實戰經驗。清華大學國際安全與戰略研究中心高級研究員、解放軍退役大校周波直言，台海並不存在「靜態現狀」，每一次挑釁與回應，都在不可逆地改變現狀，且是朝對中國有利的方向推進。





