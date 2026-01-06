川普突襲委內瑞拉成犯台劇本？經濟學人：反倒暴露中國勢力侷限

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普3日軍事突襲委內瑞拉，抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro），就怕中國對台灣也會有樣學樣。英國《經濟學人》5日刊文分析，強調兩者情況相差甚遠，不應直接對照。文中指出，川普此次「類斬首」的成功，反倒凸顯了中國勢力的侷限。

委內瑞拉強人總統馬杜洛被抓，川普曝光他戴眼罩的照片，顯得狼狽不堪。（圖／翻攝自X平台 @OnGodNews_）

中國對台灣「類斬首」？

《經濟學人》這篇刊登在「茶館」（Chaguan）專欄的文章，標題開門見山，直指「美國突襲委內瑞拉，揭露了中國勢力的侷限」（America's raid on Venezuela reveals the limits of China's reach）。

文章一開頭即提到，馬杜洛最後所接見的外國貴賓，正是由習近平特使所率領的中國代表團，會上他還高喊兩國團結、讚揚與中國的戰略關係，但才幾小時後，馬杜洛自己就被美軍從臥室強行帶走。這也難怪中國官方的反應帶有震驚。

川普對馬杜洛的「類斬首」行動，引發外界憂心中國會在台灣依樣畫葫蘆。但《經濟學人》指出，委內瑞拉與台灣兩者情況相差甚遠。中國視台灣為「不可分割的一部分」，屬於「內政」問題，因此國際法並不會束縛其手腳。北京主要關切的，是犯台能否成功。中國的目標也不同，不只是要把單一領導人抓走，它要奪取的是整個民主國家，而且台灣的國防實力遠強於委內瑞拉。

與中國代表團的會面，是委內瑞拉總統馬杜洛被抓前的最後一次接見外賓。（圖／翻攝自X平台 @Truthtellerftm）

全天候夥伴？

文章認為，更值得思考的問題是，中國與各盟友的關係會受到哪些影響。根據美國威廉瑪麗學院（College of William and Mary）的研究中心AidData資料，委內瑞拉是南美洲接受最多中國金援的國家，貸款與援助相加，在2000至2023年之間，委內瑞拉收到了約1060億美元（約3.3兆台幣），當中多數流向能源基礎建設。

不過，由於委內瑞拉的經濟危機，近幾年中國焦點轉向重整該國債務。另外，即便美國經濟制裁委內瑞拉，中國也是少數敢於挑戰的國家，因此成了委內瑞拉不可或缺的夥伴。中國的石油進口，僅8%來自委內瑞拉，但卻足夠成為委內瑞拉原油80%出口的市場。

經濟的聯繫讓委、中兩國跟著政治靠攏。中國所提倡的「多極」世界局勢，背後即為美國的全球主導性下降、中國勢力抬頭，而力挺委內瑞拉就是此觀點的體現。2023年，中國將與委內瑞拉的關係提升為「全天候」夥伴，彰顯兩國關係密切。委內瑞拉也成為南美洲的最大中國軍武進口國。這次美軍行動中，委內瑞拉毫無作用的雷達，即從中國購買。

話雖如此，中國的「戰略」支持，最終被證明「口惠而實不至」。早就委內瑞拉以前，伊朗6月核設施遭美軍轟炸，中國除了發言批評，其實毫無作為。過去幾個月，中國經常譴責美軍集結在委內瑞拉附近。美國空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，中國也指責侵犯他國主權。但除了言語批評之外，仍未見到中國施予馬杜洛援手。中國那為數不多的「全天候」夥伴國恐怕會思考，當危機來臨時，北京真會挺身保護，或者其實只有晴天時是「朋友」。

中國政策反思

《經濟學人》分析，川普版「門羅主義」（Monroe Doctrine），要從自家西半球後院排除的外部勢力，顯然劍指中國。

美方於去年12月就此發布新國安戰略的幾天後，中國也睽違10年首度發表拉美政策白皮書，聲稱該地區是習近平國際秩序的不可或缺一環。同月的中國央視也有新聞畫面顯示，北京的電腦兵堆地圖當中，解放軍在古巴與墨西哥灣對抗「藍色」標註的敵人。

回到真實世界，中國在拉美擴大影響力，已引起華府關切。衛星影像披露中國在古巴興建電子監控設施，在阿根廷建立外太空探設站，中國企業也成為巴西經濟的一大主力。拉美多個建設項目，中資都握有股權，包括最具爭議的港資企業擁有巴拿馬運河兩端港口。川普政府想施壓將港口所有權轉移給美資，但中國政府堅決不讓步。

但這次的委內瑞拉事件，恐令中國反思政策。有中共「國師」稱號的人民大學教授金燦榮呼籲，當局應認清現實，不論在拉美做什麼，都可能直接對上美國。金燦榮建議，中國在當地的投資應小心謹慎，以貿易為主。換言之，他認為中國應維持與拉美的經濟關係，但避免過於政治敏感的方向，以免觸怒川普。

約翰霍普金斯大學學者梅耶斯（Margaret Myers）指出，拉美那些尋求中國投資的國家，是此次事件的最大輸家。雖然面對川普，中國言語承諾的替代方案，對許多拉美國家具有吸引力，但北京仍缺乏在美洲對槓美國的意願和硬實力。

