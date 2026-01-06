川普突襲委內瑞拉「劍指中共」？他曝習近平怕了：恐有這反應！

論壇中心/綜合報導

美軍3日對委內瑞拉進行突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震驚國際。據知情人士透露，美國中央情報局（CIA）成功滲透委內瑞拉政府內部，靠著一名神祕內應全程掌握馬杜洛的行蹤。對此，專欄作家吳崑玉表示，大家現在都在找內鬼，所以習近平怕得要死，因為他把九個上將全部換掉、軍隊清洗一大片，「每一個人都有出賣他的動機」。

吳崑玉在《台灣向前行》節目中表示，美國川普政府有它的底線，如果對它說話不算話，「它就不把你當人看」。吳崑玉認為，現在獨裁聯盟最害怕，習近平和普丁都開始扳手指，「算一算這輩子到底騙過川普幾次」，數都數不完。吳崑玉也感慨，藍白擋國防時他早說過「AIT如果溝通無效就換CIA」，如今馬杜洛就是血淋淋的例子。

吳崑玉進一步指出，習近平功力深厚，練就「玄冥神掌」，尼泊爾元首奧利跟他握完手，就被推翻；而孟加拉的總理哈希納則是逃亡印度，這回又換馬杜洛，「所以千萬不能小看習近平」。吳崑玉也強調，現在傳出有內鬼，讓習近平也開始害怕了，下面的軍隊清洗完後都可能出賣他，可以「死亡之握的時間可能也不久了」。

原文出處：川普對委內瑞拉動作「劍指中共」？吳崑玉曝習近平怕了：恐有這反應！

