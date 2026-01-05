川普突襲委內瑞拉 大陸學者：國際關係重回「叢林法則」

美國突襲委內瑞拉，大陸學者批評，這是搞「新殖民主義」，而國際關係的叢林法則，則是又回來了。

2026年一開始，美國就突襲委內瑞拉、強行捉捕委內瑞拉總統馬杜洛。對此，香港中文大學「前海國際事務研究院」院長鄭永年指出，以前美國還搞「顏色革命」、扶植反對派那一套，但現在則是想直接控制。鄭永年為，這已經遠遠超越過去帝國主義的範疇，更像是早期的殖民主義，或者是一種「新殖民地主義」策略。（葉柏毅報導）

鄭永年表示，川普對自己的索求，非常執著，比如他想要加拿大，想要格陵蘭，以前大家聽起來，可能還覺得是玩笑話。但是，現在川普一對委內瑞拉動手，沒有人再覺得川普在開玩笑。鄭永年提醒各國，應該要注意美國的「新殖民地主義」風險，那就是：沒有利益的地方他們不去，有利益的地方就要直接掌控。

鄭永年並表示，如果不論「道德」，僅就國際秩序而言，美國的舉動再次說明，他們認為大國的秩序，凌駕於國際法之上。而用軍事手段，強行把他國領導人抓走，簡直就是赤裸裸的武力展示。

鄭永年並表示，美國開打委內瑞拉，並不是什麼先例，美國這種事情做得可多了，像是伊拉克戰爭抓海珊、進攻利比亞推翻格達費，1980年代末打進巴拿馬直接抓走總統諾瑞加，以及定點清除伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼等，類似舉動，美國從未間斷過。鄭永年表示，對拉丁美洲來說，委內瑞拉絕對不是最後一個受影響國家。美國要深入嵌入，就會徹底改變當地秩序，而國際關係的「叢林法則」，則是又回來了。