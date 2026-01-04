川普突襲委內瑞拉 柯文哲：美國指責中國先看看自己行為

柯文哲。資料照



美國川普昨（1/3）日下令軍襲委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），川普表示美國將接管委內瑞拉，直到完成權力交接。民眾黨創黨主席柯文哲今天（1/4）直言，美國只是赤裸裸地做他想做的事情，「美國在指責中國的時候，有時候也要看看你自己的行為」，戰爭要有道德的正當性。

柯文哲今上午陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷至嘉義城隍廟參拜，被問及美國突襲委內瑞拉，逮捕馬杜洛，柯文哲指出，這就是大國政治，其實美國只是赤裸裸地做他想做的事情，這也是國際的現實狀況。

廣告 廣告

柯文哲表示，如果國際正義來講，這就美國的新門羅主義嘛，把南北美洲當作是美國的勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹。但他說，「美國在指責中國的時候，有時候也要看看你自己的行為。」戰爭要有道德的正當性，不過大國政治就是這樣，國際現實主義。

更多太報報導

馬杜洛頻換床、手機 仍躲不過川普的「絕對決心」：連寵物都掌握

精準命中？秘魯薩滿預言川普2026除掉馬杜洛 五天後成真

最新畫面曝光！白宮公布馬杜洛上銬押解影片 發文諷「犯人遊街」