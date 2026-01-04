川普突襲委內瑞拉 美學者示警：恐成北京對台樣板

美國總統川普突襲委內瑞拉，讓美國學者示警。

美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，在國際間掀起廣泛討論。對此約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）4日在《彭博》專欄撰文指出，這次行動充分展現美軍與情報體系的壓倒性優勢，短期內有助於強化美國在西半球的威懾力。不過這種以封鎖、精準打擊領導層為核心的戰術，已形同建立先例，未來恐被其他大國仿效，尤其讓北京「有樣學樣」用在台灣議題上。

白蘭斯分析，川普政府這次達成的其實是「換人而非換政權」，馬杜洛遭逮並不意味委內瑞拉既有統治體系立即瓦解，政府內部仍有強硬派勢力存在。就算美方宣稱將暫時介入，監督民主轉型，並對殘餘勢力發出警告，但要收拾近30年查維斯主義造成的經濟與社會破壞，是一條漫長且動盪的道路。

同時他也指出，西半球影響力爭奪仍未終結。中國大陸長年透過基礎建設、貿易與科技合作深耕拉丁美洲，相關布局不會因單一軍事行動而逆轉。更值得警惕的是會變成示範效應，白蘭斯直言，這類戰術可能被「惡意政治行動者」加以模仿，就像北京勢必密切關注該案例，未來是否將類似手段套用於台灣等敏感議題，值得美國高度警惕。