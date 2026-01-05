川普突襲委內瑞拉！美學者警告「小心北京複製」他3點解析：完全不同

國際中心／綜合報導

美軍於1月3日發動突襲行動，迅速進入委內瑞拉境內，成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。隨後，美國總統川普對外公開相關畫面，照片中可見馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，雙手遭上銬、眼部被遮蔽，正被押解前往紐約。川普並進一步宣布，美方將接手委內瑞拉的後續事務。國際戰略學界警告，這種模式若成為美國新的行動範本，可能為北京帶來示範效應，進一步被中國解讀為可複製的政治與軍事手段，甚至可能成為對付台灣的戰略參考。

美國總統川普（右）出手活捉委內瑞拉總統馬杜洛（左）。





根據《彭博社》專欄指出，約翰霍普金斯大學 SAIS 教授布蘭德斯（Hal Brands）分析，此次美方大動作捉拿馬杜洛的突襲行動，展現出美軍壓倒性的力量，再次強化美國在美洲地區的軍事主導權。他認為，這也印證川普一再主張延續「門羅主義」並採取出其不意的武力行動，近年中國積極深化在拉丁美洲的存在，包括秘魯大型港建案、玻利維亞太空追蹤站、各國警政合作等，持續擴張影響力。中國官方文件也曾指出，全球力量正在重新洗牌，而這種變化將有利於中國在國際上的布局。川普的動作雖然向拉美各國示警「美洲只有一個軍事霸權」，使部分國家對提供中國軍事據點更為謹慎，但中國仍會持續透過長期經貿與外交方式深耕。更重要的是，北京正仔細觀察美國如何運用武力達成政治目標，布蘭德斯認為，如果北京認定美國這套打法有效，恐怕有一天也會被北京複製在台灣議題上。





民進黨立委王定宇。









美國日前對委內瑞拉總統馬杜洛採取逮捕行動，引發國際高度關注與各界討論。民進黨立委王定宇對此提出三點分析，強調台灣情境與委內瑞拉存在本質差異，外界不宜刻意類比。王定宇指出，首先，中國是否能「比照美國」對台採取類似行動，前提條件完全不同。他表示，台灣的政治領導人來自自由且公正的民主選舉，並非遭國際通緝的犯罪對象，台灣的主要盟友也是美國、日本及歐盟等民主國家，而非威權體系。更關鍵的是能力問題，他直言，中國對台灣從不缺乏惡意，真正不足的是可行能力，「中國不是美國，台灣也不是委內瑞拉，若真有能力，中國早就行動了」。

其次，王定宇分析，美國此次行動展現其在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，同時也凸顯中俄體系在實際應變上的不足。他指出，這不僅是向拉丁美洲國家傳遞訊號，更是對與北京結盟的威權政權提出明確警示，顯示後果是真實存在的，具有高度嚇阻意涵。至於外界質疑為何美國未經國會宣戰授權，王定宇表示，美方將此次行動定性為刑事執法，而非對外戰爭。美國司法部依據《美國法典》第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜洛視為犯罪嫌疑人而非合法國家元首，因此屬於逮捕逃犯、打擊跨國犯罪的執法行動，無須經過國會宣戰程序。王定宇最後強調，從民主制度、國際盟友、實際能力到法律定位，台灣與委內瑞拉完全不同，刻意將兩者混為一談，只會造成誤導，無助於理性討論國際局勢。













