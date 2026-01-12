川普突襲委內瑞拉 英議員要求世界盃踢掉美國

日前美國對委內瑞拉發動突襲式軍事行動，連帶影響國際體壇，英國國會多位跨黨派議員近日就呼籲FIFA（國際足球總會）取消美國參加足球世界盃。截稿前，FIFA對此尚無回應。

委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）於1月3日凌晨遭美軍突襲逮捕，事件造成至少40人死亡，國內政局陷入高度不穩定。超過20名跨黨派的英國國會議員呼籲，國際足總（FIFA）考慮將美國逐出世界盃，理由是美國總統川普涉嫌多項違反國際法的行為。

聲明中指出，美國在委內瑞拉的行動以及川普對丹麥、古巴和哥倫比亞的「明示與暗示威脅」已經嚴重破壞國際秩序。同時強調，體育賽事應該維持公平與中立，不應被用來掩蓋或容忍國際法的侵犯。

針對近日川普多次爭議性言論，英國跨黨派團體成員里許曼（Brian Leishman）議員舉例，俄羅斯入侵烏克蘭而遭到全面禁賽，國際體育必須維持原則與一致性，應該將美國剔除世界盃賽事。 若標準不一，FIFA的公信力將蕩然無存。

里許曼也指出，FIFA長期宣稱體育不應該捲入政治紛爭，但實際上作為卻頻頻遭到質疑。他強調，國際體育賽事不應成為合理化強權違反國際法的工具，否則將使體育淪為政治操作的附庸。

川普近日不但對委內瑞拉發動軍事行動，同時表示正在考慮多取丹麥領土格陵蘭。此外，川普還警告哥倫比亞總統裴卓「小心點」，還聲稱古巴「即將垮台」，並表示美國「必須對墨西哥採取行動」。種種言論皆在國際間引起強烈反彈。