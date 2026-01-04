川普突襲抓走馬杜洛 中經院院長拋5點觀察：台美關稅還要再等等

中經院院長連賢明認為，美國總統川普突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，宣告門羅主義復活，至於台美關稅還要再等等。路透社



美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動軍事行動，突襲逮捕委內瑞拉總統（Nicolás Maduro）及其妻子，中經院院長連賢明分析，此次行動象徵川普宣告門羅主義復活，並表示台美關稅協議可能還要一些時間，「因為川老大還在忙其他的大事，沒空管這個小事。」

針對川普突襲逮捕馬杜拉夫婦，連賢明今日（1/4）在臉書撰文分析，川普的風格是不怕爭議、也不怕衝突，畢竟幾乎所有政治人物會遭遇的法律指控（召妓，侵占，斂財，聚眾騷擾，危害民主），川普都已經有了，與其說川普是TACO（川普總是臨陣退縮），不如說川普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子問題。

連賢明指出，和過去幾任共和黨總統不一樣的是，川普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好「手術式軍事攻擊」（Surgical strike），但這次攻擊能成功也因為馬杜羅的國內支持率超低，委國群眾不會群起反彈，相同手法應該不太可能擴及其他美洲國家。但川普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。

連賢明接著指出，比較有趣的是門羅主義是針對西半球，但川普是否容忍東半球，特別是亞洲，和其他國家分享權力？這應該可以觀察接下來的韓國李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別？有沒有要繼續當初李在明說的「務實外交」，也就是「安全靠美國，經濟靠中國」的策略？當中協議針對韓國對駐韓美軍，面對區域衝突時能否自由調派的態度，可能是個重點。這可以看出韓國是否決定要在美中之間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。

連賢明表示，很多人在問2026期中選舉完，川普的影響力應該會大幅降低，但他都給予同樣的回答：「現在才過了300天，還有1000天。你可以希望川普消停，但日子還是要過的。」至於台美關稅何時拍板，連賢明認為還要一段時間，「因為川老大還在忙其他的大事，沒空管這個小事。」

