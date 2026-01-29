川普突襲放話、利率不動也擋不住！金價牛市上看6350美元

[Newtalk新聞] 全球市場關注美國FOMC會議在即，然而消息傳出美國總統川普可能在會議期間公布聯準會下任主席人選，藉此吸引市場注意來淡化聯準會可能維持利率不變的立場，同時川普表示有另一支艦隊正駛向伊朗，引發美伊緊張局勢持續升級，地緣政治不穩疊加美國政策反覆，市場避險情緒高漲提振金價開盤後一路上漲至 5,300 美元之上。截至今天(29日)下午1點前，黃金交易價來到5556（盎司／美元）。

台銀表示，除美伊局勢緊張升溫外，歐洲安全議題亦持續發酵，持續為金價提供避險支撐，金價盤中漲至5,312 美元，但金價短線急漲後技術面偏熱，加上市場靜待稍晚FOMC利率決策與後續政策訊號，追價買盤轉趨保守，高檔獲利了結賣壓出籠，金價自高位回吐並拉回至 5,243-5,290 美元區間震盪。

台銀也進一步說明，隨著聯準會維持利率不變，會後主席鮑威爾談話表示通膨與就業風險均有緩和，同時不排除升息選項，然金價仍在避險資金推動下強勢上漲至 5,400.91 美元之歷史新高，最後報價 5,399.29美元。

BMO Capital Markets據過去黃金及貴金屬的上漲及未來幾年的牛市潛力，認為未來可能出現由兩個強大國家主導，而中間國家選邊站的新世界秩序，因此預測各國央行平均將每季購買800萬英兩黃金、黃金ETF將每季增加約500萬英兩、實質收益率跟美元持續走弱等，並重新設定模型，預測2026年Q4金價將達6,350美元，2027年Q4將達8,650美元；白銀部分，該行假設金銀比長期維持40-50區間，則2026年Q4銀價達160美 元，2027年Q4達220美元。

黃金穩定幣公司Tether Gold（XAU₮）發布2025年Q4財報顯示，去年全球數位黃金市場成長至40億美元，高於2025年初的13億美元，同時該公司基金在去年Q4新增了約27公噸黃金，並預計在未來幾個月每週購金1-2 公噸。執行長Paolo Ardoino表示，因應通膨、貨幣貶值擔憂和主權風險，投資者越來越傾向尋求流動性強、便於攜帶且可程式化的黃金投資方式，而黃金穩定幣使投資者能夠在鏈上持有和轉移黃金，無需犧牲透明度或結算速度。

