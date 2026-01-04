川普突襲逮捕馬杜洛 彭文正點名：有人會睡不著

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於當地時間3日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，委國最高法院憲法法庭同日，下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。對此，資深媒體人彭文正認為，這次川普派兵逮捕馬杜洛，有幾個人可能會睡不著，如丹麥首相，他並預測，川普還會繼續管下去的事頂多有2件，分別是俄烏與以巴問題。

對於美國逮捕馬杜洛，俄羅斯外交部在聲明中強調，支持馬杜洛政權旨在「保護委內瑞拉國益與主權」的方針，並支持委內瑞拉當局與中南美國家領導人，呼籲召開聯合國安全理事會緊急會議的聲明。而大陸外交部也發布聲明，直指美國對主權國家動用武力、甚至針對一國元首採取行動，令人震驚，美國的霸權行徑已嚴重侵犯委內瑞拉主權、違反國際法，並對拉丁美洲與加勒比海地區的和平與安全構成重大威脅。

廣告 廣告

彭文正在其主持、於4日播出的網路節目《政經關不了》表示，這次川普派兵逮捕馬杜洛，有幾個人可能會睡不著，如丹麥首相佛瑞德里克森，因為她一直拒絕川普購買格陵蘭的要求，川普會不會以前述理由，派兵把她抓到紐約受審？他直言，這次事件顯示，只要川普貫徹意志力，就真的會去做，這有一點超乎自己想像，「完全在考驗我腦漿的容量」。

彭文正認為，川普還會繼續管下去的事頂多只有2件，首先是俄烏戰爭，要是不管川普恐會騎虎難下，因為其「吹牛已經吹到頂」，再來，川普有壓力、不得不管的問題，是以色列和阿拉伯世界的紛擾。他並提到，這些事已讓川普頭大，所以去年底美國一份軍情報告已透露川普的意願，就是川普未來執政有個不變的條件，即「美國管美洲的事，大陸管亞洲的事，歐盟管歐洲的事」。

【看原文連結】