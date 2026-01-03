川普突襲逮捕馬杜洛！財經網美：剩哪個不長眼的打台灣，應該會被斬首吧

政治中心／黃韻璇報導

川普PO馬杜洛被上銬照片。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，川普也在其社交平台Truth Social公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。消息一出引發全球震撼，財經網美胡采蘋就直言，「只剩下哪個不長眼的一打台灣應該就會被斬首了吧」。

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

對此，財經網美胡采蘋就表示，大家所討厭的川普，先是炸掉了伊朗核基地，然後圍住委內瑞拉、扣押要運到伊朗的油輪，導致伊朗通貨大膨脹、貨幣大貶值，快要變天了，現在還抓了馬杜洛夫妻。

中國國家主席習近平。（圖／資料照）

胡采蘋指出，「以色列也打完了，俄羅斯打了四年才佔領不到20%領土，川普照三餐罵台灣，結果通過了史上最大，比拜登時期小氣軍售更誇張的飛彈軍售，導致台灣將擁有比烏克蘭打四年打掉的軍火還要更多的武器」。

胡采蘋也分享，她被弟弟問「世界大戰是不是快要來了？」她跟弟弟說，「我覺得這看起來是不是快要打完了，只剩下哪個不長眼的一打台灣應該就會被斬首了吧」。最後她忍不住感嘆，「雖然川普的經濟外交各種政策害我冒了一年冷汗，但不得不說這一年來邪惡軸心國已經被打得半殘了」。

