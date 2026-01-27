川普突課南韓關稅 賴清德示警藍白「別焦土政策」：否則台灣變25％或更高





台美關稅談判結果出爐，關稅降至15％且不疊加，後續能否順利在立法院過關備受關注。美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，由於南韓國會尚未通過去年與美方談定的貿易協定，美方決定將南韓汽車、木材、製藥等多項產品關稅，自15％提高至25％。對此，總統賴清德今天（27日）呼籲國會不要出現變數，並喊話在野黨切勿採取「焦土政策」，否則恐對台灣經濟造成重大衝擊。

民視今晚將播出賴清德專訪，節目中午搶先釋出部分內容。談及美方調高南韓關稅一事，賴清德表示，台灣此次對美談判「真的花了非常大的功夫」，政府事前做了完整準備，也與產業界共同研擬方案，最終爭取到15％且不疊加的條件，成果相當不易。他強調，希望立法院能支持相關安排，避免談判結果遭推翻，否則美國恐將原本的15％關稅調高至25％，甚至更高。

賴清德指出，談判完成後，台股隨即站上3萬2000點，顯示市場與企業界對結果給予正面回應；在國際層面，南韓對此高度關注，而中國則反應強烈，種種跡象皆顯示台美關稅談判「是成功的」

他也喊話藍白，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持。他說，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

至於美國是否有給台灣時間壓力？賴清德則說，雖然目前美方還沒有給確定時間，但可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台美雙方都能依照約定，進行投資與產業合作。

