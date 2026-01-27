川普突課韓關稅25％警告台灣？白委「任期剩4天」嗆：嚴厲監督不能退縮

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普台灣時間（27）日公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。律師黃帝穎也示警，「藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟」。對此，由於民眾黨兩年條款期限將至，立委任期剩下4天的民眾黨立委林國成開嗆，不能因為韓國就退縮，不能因為川普殺雞儆猴就退縮到懸崖，立法院還是要嚴厲監督。

川普宣布韓國關稅提高到25%，各界也憂心若是藍白在立法院不通過台美關稅，恐影響台灣。對此，林國成受訪時稱，日本和韓國關稅15%早就定案，賴政府在跟美國談任何一件事情「都是卑躬屈膝」，以美國意見為意見，關稅談判過程中不透明、不公開，所以台灣人民非常質疑。

林國成還說，一樣都15%的話經貿競爭是較為公平，台灣競爭對手就是日韓，但韓國會被提高「也不奇怪啊」，川普都可以隨時把別國的元首抓到美國，川普要怎麼做就怎麼做。他稱，要特別提醒賴政府，外交跟關稅談判過程艱難，但如果每件事都按照美國意思接受的話，若有一件不接受，就會像韓國。

林國成認為，韓國跟台灣是完全不一樣的情況，他稱，台灣處處對美國卑躬屈膝，但韓國有自己的主張，每個國家都能爭取權利，不能因為韓國的情況就退縮，呼籲政府該爭取的還是要爭取。他說，關稅談判到現在為止，台灣只是跟別人一樣而已，沒有比較特別，呼籲政府不要因為川普殺雞儆猴就退縮到懸崖。

媒體追問，所以還是要嚴審？林國成稱，15%不是優惠國最好的待遇，「完全不是」，談完還是要送到國會，他相信立法院還是會提出很多對台灣有利的監督，還是會嚴厲監督，但會考慮困難度，「如何把事情圓滿ending，這個我們會考慮」。

