川普突課韓25％關稅給台灣看？賴士葆急發聲「肯定15%稅率」：希望不會

美國總統川普台灣時間（27）日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。律師黃帝穎也示警「藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟」。對此，藍委賴士葆此回應表示，台灣目前享15%關稅且對美投資大，希望不會啦。

對於川普對南韓加徵 25% 關稅，會不會影響台灣？賴士葆在立法院受訪時表示，「現在來講都好高興喔15%，因為我們的投資額很大啦，我們希望不會啦，會不會把南韓加25%，對台灣也加？我們不願意看到的一個結果。」

媒體追問，若國會未通過相關方案，可能遭到美國關稅報復？賴士葆說，「如果國會都是橡皮圖章，那就不叫國會了。」強調國會當然會審查，但賴也肯定台灣15%稅率，至於承諾對美投資，賴士葆認為要有配套，並提出，「投資美國１塊錢投資台灣１塊錢，如果做得到我贊成」，投資多少都沒關係，不要把台灣空掉了，投資美國五千億不管是直接投資或作保的間接投資都是五千億。

賴士葆說，川普最喜歡的字就是「關稅」，用關稅做武器，加拿大跟老共好就用關稅來懲罰，關稅隨時當武器來制裁或平衡或教訓其他國家，像韓國。

