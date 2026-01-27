川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

韓媒報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅從15%漲至25%，南韓總統府將召開緊急會議商討對策。國民黨發言人牛煦庭表示，美方是項莊舞劍，意在沛公，一方面用外部矛盾轉移內部問題；二方面有劍指中國大陸的意味。

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，美國在韓國的前一手是恐嚇加拿大，作為中等強權的加拿大跟韓國意圖做平衡式外交，和各方保持等距，這件事一旦在全世界被串連起來時，對川普的大戰略將造成毀滅性的衝擊。

牛煦庭說，美國現在在搞單邊主義，但川普的套路最害怕其他人聯合起來，找到另外一條路來抵制，當美國玩這樣的手段的時候，可以壓迫、要大部分的國家買單，但對像中國大陸、俄羅斯大型強權國家，就會吃癟。因此，川普不能坐視這樣的事發生。

牛煦庭認為，美國名義上說是因為南韓國會的拖延，但哪個地方沒有這個狀況？而且韓國跟美國是簽MOU，協議本文是沒有進到國會的，效率、執行強度跟協議比起來有差距，對美國來講，簽ＭＯＵ度快，而且有的是方法逼你。

對於台灣民眾黨立法院黨團昨提出軍購特別條例，牛煦庭說，國民黨也在研擬自己的黨版，邏輯上應該會類似，但在額度與時間上會有落差。他重申，國民黨不是反對國防，但在野黨也不能讓政府隨便開空白支票。有沒有空白授權、對於長期財政的排擠效應，這本來就是在野監督的責任，不能因為美國會施壓或關切，就忽略、放棄民主的本質，這是不對的。

牛煦庭說，之所以講說要等距、用靈活的方式遊走各方之間，不就是因為他們試圖維繫中華民國的自由民主體制？如果為了這樣的事放棄自由民主體制，不是很奇怪嗎？這件事其實可以適度跟社會溝通，所以並不是沒有任何動作，也不是為反對而反對，而是試圖在這個過程中去尋求平衡，尤其是財政的部分。

他也說，台灣的危機從來就不只是國防，國內經濟分配、少子女化的問題，以及下個世代脫離意識形態的國家安全戰略等等，都有必要一起討論。

