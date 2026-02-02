川普突讚揚聯合國 在調停戰爭上「潛力巨大」

美國總統川普，過去不斷批評聯合國「無能」，甚至揚言要另外組一個國際組織，取代聯合國，不過川普日前在接受專訪時，突然又讚揚聯合國，調停戰爭方面具有「巨大的潛力」，川普對聯合國態度的轉變，令外界一時不知該如何應對。（葉柏毅報導）

川普在接受美國知名政治媒體「POLITICO」電訪時表示，等到他不在了、無法再調停戰爭時，聯合國可以接手。川普並且強調，聯合國具有「非常非常巨大的潛力」。

川普同時提到他最近積極在推動的「和平理事會」，並且表示，他相信他所籌組的「和平理事會」應該可以取代聯合國的部分功能。這個組織原本只是川普用來監督加薩走廊的重建工作，不過之後川普打算要擴大和平理事會的角色，主張可以用它來處理各類國際爭端。

然而，川普對和平理事會的設計，已經引發各國外交官、政府官員，與多國領袖的高度疑慮，他們對於川普和平理事會職權擴張、川普無限期擔任主席，以及部分職權可能對聯合國現有工作造成的衝擊，表達嚴重關切。