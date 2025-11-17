川普突轉態支持公開艾普斯坦檔案 眾議院將表決

美國總統川普（Donald Trump）日前突然改變立場，表示眾議院共和黨人應該投票支持公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案相關檔案。由於川普先前長期反對公開艾普斯坦檔案，如今態度丕變，也令外界相當吃驚。

川普轉變態度支持公開艾普斯坦檔案。（圖／美聯社）

川普在社群媒體上發文表示：「我們沒有什麼好隱瞞的，是時候結束這場由激進左派瘋子製造的民主黨騙局，他們只是想轉移對共和黨取得巨大成功的注意力。」

在此之前，民主黨人和部分共和黨人一直推動一項法案，要求司法部公開更多艾普斯坦案件的文件。

川普的立場轉變被視為對該法案支持者已擁有足夠票數在眾議院通過，不過該法案在參議院的前景尚不明朗。眾議員馬西（Thomas Massie）預測：「可能會有100名或更多」共和黨人投票支持，「我希望在表決時能獲得足以推翻否決的多數支持。」

這次表決適逢新文件引發關於艾普斯坦及其同夥的新問題，包括艾普斯坦在2019年寫給一名記者的電子郵件，稱川普「知道那些女孩」。白宮指責民主黨人選擇性地洩露電子郵件以抹黑川普。

川普與艾普斯坦的關係已被證實，他的名字出現在相關檔案之中，然而川普從未被指控與艾普斯坦有關的不當行為。艾普斯坦於2019年在等待審判期間在監獄中輕生。除了川普外，檔案中還有許多政界和名人圈的知名人士。

