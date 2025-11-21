川普竟喊「處決民主黨議員」引譁然! 被罵煽動仇恨 支持率再創新低

美國總統川普近日指控多名民主黨籍國會議員「煽動叛亂」，甚至公開呼籲以死刑處決。 圖：取自白宮直播影片（資料照）

[Newtalk新聞] 總統川普近日在社群平台指控多名民主黨籍國會議員「煽動叛亂」，甚至公開呼籲以死刑處決，並轉發網友「把他們吊死」的留言，引爆美國兩黨罕見一致的強烈譴責。民主黨領袖形容，美國已被川普拖入「黑暗境地」。

風波源於數名具軍旅背景的民主黨議員與參議員近期發布一段影片，呼籲現役軍人拒絕任何「非法命令」、堅守對憲法的誓言。影片內容原本是典型的軍中法治教育論述，但川普卻在貼文中暴怒反擊，並以「叛徒」稱呼這群退伍軍人議員，主張應以「煽動叛亂罪」逮捕、起訴，最終「處以死刑」。

美國總統川普在 Truth social上發文稱：「這些叛徒中的每一個都應該被逮捕並受到審判。」 圖：翻攝自 X

該段貼文引發巨量反彈，新任眾議院民主黨領袖哈基姆．傑弗里斯（Hakeem Jeffries）與黨鞭克拉克（Katherine Clark）、黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）旋即發表共同聲明，痛批川普「令人作嘔且危險」，要求他立即刪文並收回暴力言論，「否則真的會有人因此喪命」。他們強調，影片中的六名議員與參議員「以愛國與榮譽為美國服務」，川普過去攻擊戰俘、軍人家屬的行為「從未有底線，現在更是變本加厲」。

新任眾議院民主黨領袖哈基姆．傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。 圖：翻攝自 X

資深民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）隨後也表態，直言自己「從未見過哪位美國總統如此卑劣」；他更要求國會警察為遭點名的議員加強保護，坦言「當總統說出這種話，你就知道風險提高了」。

與此同時，據《福斯新聞》訪問川普顧問萊維特（Leavitt）時的內容，當記者問道 :「川普指責民主黨在煽動政治暴力，他自己難道不是嗎？」而萊維特則反稱：「你怎麼不看看國會議員們是如何指示軍方不執行合法命令的？」遭記者回應：「其實那不是合法命令。」播出後引起熱議。

美國總統川普在 Truth Social 發文怒批，該將煽動叛亂者處以死刑。 圖：翻攝自 X

民主黨籍參議員克里斯（Chris Murphy）直言：「美國總統剛呼籲處決國會議員。如果你在這國家有一點影響力，是時候該選邊站了。」

另一方面，據《福斯新聞》引述民調指出，川普目前的支持度創紀錄新低，僅剩 38% 的支持度，不支持率飆升 68% 。

