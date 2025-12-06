川普竟將生日變「國家日」 年票頭像帥照曝光！網嚇：要稱帝了嗎

國際中心／李紹宏報導

美國總統川普近期動作頻頻，雖正式簽署「台灣保證法案」，但有日本媒體爆料，川普曾向高市通話，警告高市「別插手台灣」，讓人對川普的外交策略「霧裡看花」，不過川普花招百出，卻是外界公認。美國國家公園管理局在台灣時間6日早上宣布，要將「川普生日」列為美國國家公園免費日，且年票上還有川普頭像，讓全網看傻，直呼「難道川普是要稱帝嗎？」

川普把自己生日定為美國國家公園免費日。（圖／資料照）

根據外媒《Daily Beast》報導，川普為了讓自己生日成為全民同樂的日子，決定做一件很狂的事，即只要是美國公民，在他生日的6月14日當天，全國國家公園免費入場。

廣告 廣告

此外，其他一些免費開放的日子包括總統日、陣亡將士紀念日、獨立日週末、國家公園管理局成立110週年紀念日、憲法日，以及和羅斯福總統的生日。

雖然美國白宮發言人安娜·凱利強調，是因為6月14日是「美國國旗日」，才會趁勢加入免費開放入場的行列，不過仍被質疑動機不單純，因為2026年美國國家公園管理局推出的年票「美國美麗通行證」（America the Beautiful Pass），也推出新版，更印有川普總統的頭像。

美國總統川普頭像出現在美國國家公園管理局推出的年票上（左上），讓網友傻眼。（圖／翻攝自Our Public Lands & Waters臉書）

從照片中可以看出，左邊為美國首任總統喬治·華盛頓（George Washington），右邊則是川普，甚至還有一個川普舉手敬禮的霸氣背影照，讓網友全看傻。消息一出，讓底下網友炸鍋，直呼「你一定在開玩笑吧」、「很高興之前已經拿到通行證了，所以我就不用看到他可怕的形象了」、「難道川普是想稱帝嗎」。

更多三立新聞網報導

她怨小紅書被禁 哭喊「這App」恐遭殃！眾反嗆爆：支言支語早該封

連咳5天當普通感冒 他照X光竟「左肺一片白」！下場慘了

下指導棋？日媒爆川普與高市早苗通話「措辭辛辣」 竟嗆：別插手台灣

她勸出國前「必剪指甲」！17萬人笑翻認同：已經爆買8隻指甲剪

