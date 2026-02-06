川普端出購藥打折平台TrumpRx 受惠民眾恐有限

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國川普政府今夜推出全新的TrumpRx處方藥價格查詢網站，這是總統川普推動「藥品直售、為消費者降低藥價」政策的一環。平台目前提供43種原廠藥的現金折扣價格。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，行政部門宣傳這個平台是為患者降低醫療支出的工具。川普晚間在白宮為網站揭幕的記者會說：「你們會省下一大筆錢，對整體醫療體系也非常有幫助。」

專家指出，能從中獲得最大節省幅度的族群主要還是沒有保險或必須完全自費購藥者。

根據無黨派健康政策研究機構凱撒家庭基金會（KFF）最近的民調顯示 ，醫療支出（包括處方藥費用）是多數美國成年人最關心的經濟議題。超過4成受訪者表示，醫療成本將對他們在年底期中選舉的投票產生「重大影響」。

已至少16家藥廠與白宮協商，同意加入TrumpRx平台。打折屬於川普藥價政策之一，採所謂「最惠國定價模式」（most favored nation），意指某種藥品在美國的價格，不得高於在其他富裕國家裡的最低價。

TrumpRx網站列出與5家製藥公司談妥折扣，分別是阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）、禮來（Eli Lilly）、EMD Serano、諾和諾德（Novo Nordisk）及輝瑞（Pfizer）。其中禮來與諾和諾德的熱門減重藥Zepbound與Wegovy（週纖達）也在折扣名單內。

TrumpRx本身不直接販售藥品，而是提供折價券，讓民眾可攜至藥局領藥。網站指出部分藥品（包括數種用於試管嬰兒療程的藥物）僅能透過專科藥局取得。另有部分藥品，例如AZ的糖尿病用藥Xigduo XR就未提供折價券，而是引導民眾前往藥廠自家的直銷網站購買。

網站強調「未來將陸續納入更多藥品」。

川普政府公布的一些折扣幅度確實可觀。以偏頭痛藥品 Zavzpret為例，透過TrumpRx的價格為549美元，原價則高達1189美元。

值得注意者是TrumpRx僅為原廠藥打折，原廠藥通常比學名藥貴許多，在處方箋內的比例也低於學名藥。根據美國食品暨藥物管理局（FDA）資料，美國約9成處方藥為學名藥。

此外，這些折扣僅適用於沒有保險的民眾；根據美國衛生及公共服務部（HHS）的數據，美國約有84%的人享有類似處方藥給付等保障。

凱撒家庭基金會醫療保險政策項目副主任庫班斯基（Juliette Cubanski）說：「對多數人而言，透過TrumpRx買藥沒有明顯優勢。」（編譯：陳亦偉）1150206